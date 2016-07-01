La CGT de Formosa rechazó el proyecto de intervención federal:

A través de un documento oficial, la Confederación General del Trabajo (CGT) Delegación Regional Formosa manifestó su enérgico repudio al Proyecto de Intervención Federal presentado en el Senado de la Nación por el legislador de La Libertad Avanza (LLA), Francisco Paoltroni. Desde el arco sindical instaron a la ciudadanía a defender la autonomía provincial y el mandato constitucional del gobernador Gildo Insfrán.

“La Comisión Directiva de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina Delegación Regional Formosa, queremos manifestar nuevamente nuestro repudio y absoluto rechazo al Proyecto de Intervención Federal, una institución de excepción, presentado ante la Cámara de Senadores por unos de sus miembros, el señor Francisco Manuel Paoltroni, senador de la provincia de Formosa, por la minoría del electorado perteneciente a la LLA”, inicia el comunicado.

En ese sentido, aclararon: “En primer lugar, somos parte de una república, que se basa en la división, control y equilibrio entre tres poderes, es decir, Ejecutivo, Legislativo y Judicial; el cual es atacado y es el principal y único fundamento del Proyecto presentado por este personaje, que pretende utilizar una herramienta constitucional de excepción, con argumentos falaces y maliciosos, sin sentidos y engañosos, diciendo además que los fallos de la Corte Suprema de la Nación, avalan dichos relatos, una mentira más, ya que el Superior nunca basó sus dictamen en tales argumentos”.

Al respecto, la central obrera recordó la vigencia de las normativas locales: “Lo que declararon los jueces fue la observancia de un artículo de la Constitución Provincial de Formosa, que hacía referencia a la reelección indefinida, aclarando que la provincia de Formosa, debía corregir la cláusula reeleccionista mediante su propio sistema de reforma constituyente, sin intervención de la Corte”, y añadieron que “esto se hizo, ya una nueva y moderna Constitución Provincial fue sancionada y promulgada por la Convención Constituyente el 5 de septiembre del 2025”.

“En contraposición de lo que manifiesta este señor Paoltroni de manera desvergonzada, en ningún momento la Corte Suprema de la Nación en su fallo hizo referencia que su candidatura a Gobernador era ilegal, tampoco hizo alusión a que, el gobernador Gildo Insfrán obtuviera sus mandatos de manera legítima, ya que siempre fue electo por el pueblo de Formosa, conforme a los sistemas electorales, con sustento en la Constitución Provincial vigente”, remarca el texto.

Críticas a la oposición

El documento prosigue apuntando contra el escenario político nacional y los fundamentos de la iniciativa: “La verdad es que, a este personaje los resultados electorales nunca lo acompañaron, además de fundarse en falsedades permanentes, pretende utilizar este artilugio presentando un proyecto en el congreso”.

Expresan que “lo gracioso es que al dirigirse a sus pares, le solicitó responsabilidad, compromiso moral y les exigió cumplir las leyes y la Constitución Nacional, nada más paranoico, ya que su jefe político el presidente Javier Milei, es el principal incumplidor de las leyes aprobadas por el Congreso”.

Y nombraron: “la Ley de Emergencia en Discapacidad, la Ley de Emergencia Pediátrica y de Residencias Nacionales de los médicos del Hospital Garrahan, la Ley de Presupuesto Universitario, vetada por el Presidente y ratificada por dos instancias judiciales, como así también el incumplimientos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias, fondos previstos por la Ley de Coparticipación Federal, entre otras”.

“Lo real es que no tienen la capacidad de construir un proyecto político superador que compita con el peronismo y con el Modelo Formoseño. Carecen de empatía suficiente con la gente, por tal motivo, pretenden utilizar una herramienta dirigida a un solo objetivo: llegar al poder de una manera caprichosa, sin propuesta de gestión o de gobierno”, aseguraron.

Sostuvieron que “es muy demente lo que pretende este Senador, que hostiga a sus pares para que se promulguen a favor de una intervención federal, cuando ellos los libertarios, no cumplen con las leyes sancionadas por el Congreso e inclusive confirmadas judicialmente”.

Asimismo, cuestionaron la convocatoria de testigos en el Senado: “No conforme con el débil argumento, produce testigos como la señora Gabriela Neme, exdiputada provincial de Formosa por la LLA, opositora serial y de carácter camaleónico, ya que militó en el radicalismo, la coalición cívica, el PRO y ahora el espacio libertario”.

Por esto, consideraron que Neme “carece de toda autoridad moral y de credibilidad”, entendiendo que “no representa al pueblo formoseño, ya que los resultados están más que claros: en las últimas elecciones solo obtuvieron el 9% de los votos, sobre casi un 70% del peronismo””.

Y así “pretende difamar y denostar a un gobierno que siempre supo mantener el cariño de su pueblo, trabajó para su gente y con su gente incansablemente, llevando como estandarte 'Formosa para los formoseños', reclamando una sola condición, que no importa donde naciera la persona, solo se es formoseño amando a Formosa”, enfatizaron desde la organización.

Defensa de la autonomía

En el tramo final, los representantes de los trabajadores llamaron a defender las conquistas provinciales: “Los verdaderos formoseños, no debemos permitir de ninguna manera esta locura, somos un pueblo esclarecido y agradecido, con paz social y lucharemos por defender este modelo y nuestros principios de justicia social, independencia económica y sobre todo la soberanía política”.

Afirmaron que “estos principios fueron inculcados por nuestro conductor y jefe político el doctor Gildo Insfrán, que a partir de la reparación histórica del año 2003, Formosa tuvo un desarrollo sin precedentes, con ello se potenció y se transformó todos los sistemas públicos en el ámbito del gobierno siempre en beneficio de los provincial: salud, educación, seguridad, formoseños”.

“En tal sentido debemos hacer recordar a todos los que habitamos este hermoso suelo lo que reza nuestra Constitución Provincial en su artículo 1º: '... La provincia de Formosa, en ejercicio de su autonomía y como parte integrante e inescindible de la Nación Argentina adopta para su gobierno el sistema representativo, republicano, democrático-participativo y social, y se reserva para sí todos los poderes no delegados expresamente al Gobierno Federal en la Constitución Nacional, incluyendo a los que sean de ejercicio compartido, concurrente o conjunto...'”.

Y finalizaron dejando en claro que: “Instamos a la ciudadanía a no convalidar esta operación libertaria, defender el mandato constitucional del Gobernador y la autonomía provincial, para que no sea avasallada por estos oportunistas que pretenden llegar al poder sin merecerlos, que claramente buscan desestabilizar un gobierno elegido legítimamente por el voto popular, para que conduzca los destinos de su gente”.



