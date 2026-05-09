Las Lomitas: Detuvieron a una mujer y secuestraron cocaína

• Fue durante un allanamiento por la presunta comercialización de estupefacientes

Efectivos de la Delegación Drogas Peligrosas Las Lomitas detuvieron a una mujer y secuestraron varios envoltorios con cocaína, dinero en efectivo, una balanza y otros elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias, en el barrio Guarda La Tosca de la mencionada localidad.

La investigación se inició meses atrás, cuando los policías tomaron conocimiento de la presunta venta de droga bajo la modalidad de microtráfico, destinada al consumidor final.

Después se llevaron adelante tareas investigativas y recolección de pruebas que permitieron demostrar la maniobra ilícita desarrollada por la investigada.

Con los elementos reunidos, el juez interviniente otorgó una orden de allanamiento para un inmueble ubicado sobre calle Provincias Unidas, a la altura del mencionado barrio.

El mandato judicial fue concretado por integrantes de la Delegación Drogas Peligrosas, con la colaboración del Comando Radioeléctrico Policial Las Lomitas.

Durante la requisa detuvieron a la mujer, secuestraron envoltorios con cocaína, dinero en efectivo, retazos de polietileno, una balanza de precisión, un cuchillo, un cuaderno y un talonario de pagaré, entre otros elementos de interés para la causa.

La detenida fue trasladada y alojada en la Unidad Penitenciaria Provincial de la Mujer, donde quedó a disposición de la Justicia provincial.