Referente de Luz y Fuerza desmintió a Basualdo y negó que haya trabajadores de cooperativas en REFSA

Además acusó al Diputado de desviar el eje de las discusiones importantes como la Reforma Laboral y aseguró que los afiliados, a través de sus aportes, son los que mantienen la estructura del gremio.

En diálogo con AGENFOR, el secretario general del Sindicato Luz y Fuerza de Formosa, Daniel Turraca, se refirió a los dichos del diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), Atilio Basualdo, sobre sus declaraciones respecto a los trabajadores y trabajadoras de REFSA asegurando que pertenecen a cooperativas para evitar pagar impuestos y confirmó que “habla desde un lugar de desconocimiento absoluto”.

“Nosotros hace muchos años, desde que estaba la empresa EDEFOR, aquella tercerizada que hemos pasado en 2010, con la intervención, a REFSA, no tenemos trabajadores en cooperativas, ninguno”, aseguró.

Y profundizó: “A medida que fueron pasando los años también se nuclearon todos los trabajadores que estaban en diferentes cooperativas en la provincia, hace más de diez años que pasaron, así que no hay un solo trabajador, y menos, como dice, con complicidad del gremio”.

En ese marco, el referente aseguró que “tenemos nuestro Convenio Colectivo de Trabajo 36/75 en plena vigencia” por lo que “todo lo que se dice es una falacia, es una mentira muy grande”.

Asimismo cuestionó la acusación del Diputado nacional sobre “cómo se mantienen los gremios” y le respondió que “no nos da la provincia” sino que “cada trabajador, con su aporte solidario, mantiene la estructura del gremio”.

“Cada trabajador es hijo de esta tierra, un vecino, un amigo, y todos están nucleados dentro de las normas que refieren al sector eléctrico: Tarea peligrosa, horarios, todo”, aseveró.

En cuanto a la posibilidad de los accidentes laborales, Turraca trajo a la memoria que ya ha habido casos y garantizó que “todos los trabajadores estamos con ART, dentro del Convenio”.

A su vez, endilgó estas declaraciones a internas antiguas que tuvieron con el ex apoderado legal del Sindicato, asesorado por el senador libertario Francisco Paoltroni, “no nos dejaba participar” de las elecciones del gremio y, de hecho, “a mí me quisieron expulsar en un congreso”.

“Así que no me llama la atención que hoy se acuerden de Luz y Fuerza, ero, sobre todo, no hay que olvidarse el eje que yo creo que son distracciones, maniobras, a mí me gustaría que se hable o que se le pregunte, puntualmente, sobre la reforma laboral”, cuestionó.

Asimismo, reprochó al espacio que pertenece Basualdo por hablar de “la casta sindical” siendo que “lo mejor que le puede pasar al laburante es tener representantes” y que, “si no se siente representado, nosotros somos un ejemplo claro, fuimos a elecciones internas, ganamos y estamos al frente”.

“El eje central acá tiene que ser esta reforma laboral, que realmente preocupa a todos los laburantes”, lamentó.

Por último, Turraca precisó que el gremio cuenta con 506 afiliados e, inclusive, algunos jubilados y expresó estar “muy orgulloso iniciando esta gestión”.



