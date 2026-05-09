Todo listo para la Primera Feria Ganadera Paippera en Laishí

Casco confirmó, además, que habrá venta de chivitos paipperos para el Día del Padre en junio. Y que continúa la agenda de remates, en el oeste provincial, para los próximos meses.

Este mates 12 de mayo, desde las 11 horas, en la Escuela Agrotécnica N°2 “Fray Buenaventura Giuliani” de Misión Laishí, el Instituto PAIPPA desarrollará una nueva edición de su Feria Ganadera en coordinación con el Ministerio de Producción y Ambiente (MPyA)y el municipio local donde se estima la comercialización de aproximadamente 400 cabezas.

Al respecto, el coordinador ejecutivo del PAIPPA, Rubén Casco, recordó que este evento tuvo que ser postergado por cuestiones climáticas por lo que celebró que se puedan concretar ya que “los productores están muy ansiosos”.

“Es una decisión del gobernador, el doctor Gildo Insfrán, hacerlo ahí, donde la educación, el trabajo y nuestras familias paipperas van a estar todos unidos, juntos y solidarios, trabajando en algo tan lindo que es vender muy bien, al peso justo y al precio justo”, sostuvo.

Asimismo, el funcionario señaló que los estudiantes del establecimiento que será sede también “estuvieron trabajando con los técnicos nuestros, del MPyA y el municipio, el tema del armado de los corrales”.

“Esta es una estrategia también de nuestro Gobernador de tener estos equipamientos que nos permiten realizar estos tipos de comercializaciones en cualquier punto de la provincia. Justamente en marzo, en el primer remate de la provincia de paipperos, se realizó en el equipado nuevo, hablando de más de 500 kilómetros de acá de la ciudad, en un lugar donde se armó de nuevo”, explicó.

En esta oportunidad, precisó Casco, participarán del remate casi 30 familias paipperas y “se están sumando más” porque “hace pocos días tuvimos otra vez una lluvia presente en la zona entre 40 y 60 milímetros por lo que hay algunos productores que, aparte en sus campos, están juntando la hacienda para tratar de participar”.

“Y vamos a llegar a las 400 cabezas, que es algo muy importante realmente. Siempre cuando hacemos inicialmente una actividad de esta manera, el productor mira esto, lo ve porque en el departamento Laishí es la primera vez que lo hacemos, y esas casi 30 familias están muy convencidas de que esto va a salir muy bien y nosotros, por supuesto, garantizar eso”, aseveró.

Día del Padre

En otro orden, el referente del PAIPPA, confirmó que están ultimando detalles técnicos para comercializar chivitos paipperos de “excelente calidad” en el marco del Día del Padre en el mes de junio.

Y, en cuanto a la agenda de remates, indicó que continuará en el oeste, estimativamente el 3 de junio, en El Chorro, departamento Ramón Lista, donde también concretará el primer remate de la región.

“Estamos muy contentos porque se está trabajando, se están reforzando las instalaciones, junto con el municipio de ahí y los técnicos del MPyA y el PAIPPA”, garantizó.

Y añadió: “Encima el año pasado fue un récord, más de 1300 cabezas, y queremos llegar a ese número de vuelta, porque realmente están esperando, nos hemos reunido, hemos trabajado y coordinado ya ese trabajo”.

Por último, Casco adelantó que también, para fines de julio, están organizando el primer remate paippero regional de la ruta N°86 en Guadalcazar y, a fines de junio, harán lo propio en La Diosa y Fortín Soledad.



