Intervino la Policía ante un caso de violencia y buscan detener al imputado

La víctima fue asistida, contenida por personal especializado y se dio inicio una causa por coacción y amenazas en contexto de violencia de género

Efectivos de la Comisaría Seccional Tercera intervinieron en un hecho de violencia de genero registrado en el barrio San Francisco, donde una mujer denunció situaciones de acoso, amenazas y control por parte de su pareja.

El procedimiento se llevó a cabo este jueves último, alrededor de las 18:20 horas, en un domicilio ubicado sobre avenida Cabral, donde el personal policial se entrevistó con la víctima, quien manifestó atravesar reiterados episodios de hostigamiento y persecución, señalando además que la situación se agravó tras una discusión reciente, en la que sufrió una lesión leve.

En el lugar se hizo presente personal del SIPEC, quienes brindaron asistencia primaria, mientras que efectivos de la Oficina de Violencia de Género de la Unidad Regional Uno y de la Dirección General de Género proporcionaron contención y acompañamiento a la denunciante.

Posteriormente, se recepcionó formal denuncia y se avanzó con las diligencias investigativas, incluyendo el relevamiento de registros fílmicos y la recolección de elementos de interés para la causa. Asimismo, se dispuso la implementación de una consigna policial en resguardo de la víctima.

Por el hecho, se inició una causa judicial por “Coacción y Amenazas en contexto de Violencia de Género”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, disponiéndose además un operativo de búsqueda para lograr la aprehensión del imputado.