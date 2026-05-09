Recuperan la moto sustraída frente a un conocido supermercado y detienen al autor

• El procedimiento fue realizado durante recorridas preventivas sobre la avenida Néstor Kirchner y Gendarmería Nacional, de esta ciudad

Efectivos de la Subcomisaría Oficial Principal Gustavo Ramón Bini detuvieron a un sujeto y secuestraron una motocicleta con pedido vigente en una causa judicial por Robo con registro de la Comisaría Seccional Tercera.

La intervención se concretó alrededor de las 11:30 horas de este martes, cuando integrantes de la brigada investigativa de la Subcomisaría del barrio Colluccio realizaban recorridas por la avenida Néstor Kirchner, casi Gendarmería Nacional, en cercanías al puente elevado, donde observaron a dos sujetos que intentaban dañar el manubrio de una motocicleta estacionada en el lugar.

Al advertir la presencia policial, ambos intentaron darse a la fuga; sin embargo, uno de ellos fue rápidamente aprehendido en el lugar, mientras que el acompañante logró escapar.

Allí, los investigadores verificaron los datos de la motocicleta en la que se desplazaban, una Konisa CL de 110 cilindradas, estableciéndose que registraba pedido de secuestro por una causa de “Robo” denunciada en jurisdicción de la Comisaría Seccional Tercera.

Durante el procedimiento también intervino personal de Policía Científica, que realizó las tareas documentales y periciales correspondientes.

Asimismo, conforme las investigaciones de rigor, se estableció que el sujeto detenido presenta características físicas y de vestimenta similares a las observadas en registros fílmicos vinculados a otros hechos delictivos contra la propiedad.

El detenido y la motocicleta secuestrada fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde permanecen a disposición de la Justicia en el marco de la causa judicial por “Robo”, con intervención de la Justicia provincial.