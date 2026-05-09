Divididos, El Kuelgue y Damas Gratis en la primera edición de Mastai Fiesta de la Cerveza del NEA

Organizada por 300 Producciones y AP producciones y con una propuesta artística deslumbrante, llega la primera edición de Mastai Fiesta de la Cerveza del Nea Argentino. Será el 27 y 28 de noviembre en el Anfiteatro Cocomarola de Corrientes y las entradas ya están a la venta en All Access.

La grilla reúne a grandes referentes de la música nacional, con presentaciones de Divididos, León Gieco + La Vitale Band, David Lebón, El Kuelgue, Guasones, La Delio Valdéz, Damas Gratis, Lisandro Aristimuño, Nonpalidece, Natalie Pérez, Manu Martínez y La Franela.

También estarán Sonido Calimera y DJ Pato Smink y otras importantes sorpresas que se anunciarán próximamente. De esta manera, la artística confirma referentes de distintas generaciones y diversidad de estilos musicales que se encontrarán para combinar historia y actualidad con presentaciones imponentes.

Mastai Fiesta de la Cerveza del Nea Argentino, del mismo modo que sucede en la versión del Sur Mendocino, donde ya se realizó una primera edición y acaba de anunciarse la segunda para el mes de septiembre, se posiciona como una transformadora propuesta de renovación cultural que acompaña al desarrollo artístico local, visibiliza la escena gastronómica y de recreación.







