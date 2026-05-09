La Policía aprehendió a un hombre por agredir a su pareja en el barrio San Francisco

La mujer fue auxiliada y trasladada al Hospital Central para una mejor atención médica

Miembros de la fuerza policial detuvieron a un hombre de 49 años por golpear a su pareja, en el barrio San Francisco de la ciudad de Formosa.

El hecho ocurrió este martes a las 00:14 horas, en un inmueble ubicado sobre la calle Arenales al 1.600, donde integrantes del Comando Radioeléctrico Policial Zona Dos acudieron tras un requerimiento por un caso de violencia de género.

Durante la entrevista policial, una mujer de 53 años comentó que su pareja, de nacionalidad paraguaya, estaba en estado de ebriedad dado que consumía bebidas alcohólicas desde la tarde del lunes y tras una discusión la golpeó con un hierro en la cabeza y una de sus piernas.

La víctima fue auxiliada por vecinos y posteriormente trasladada en ambulancia hasta el Hospital Central para una mejor atención médica, donde se le diagnosticó “traumatismo encéfalo craneano sin pérdida de conocimiento y herida cortante en el cuero cabelludo”.

A todo esto, el agresor fue aprehendido en el lugar sin ofrecer resistencia, completamente alcoholizado.

El personal de Policía Científica realizó las actuaciones procesales y las documentaciones periciales, sumado al secuestro del hierro presuntamente utilizado en la agresión.

La denuncia formal fue recibida por integrantes de la Ofician de Género y Violencia Intrafamiliar de la Comisaría Seccional Tercera; mientras que el detenido fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia provincial.