Rechazo del Sindicato de Vialidad Nacional a la intervención federal

La iniciativa presentada por el senador libertario en el Congreso generó un repudio generalizado tanto en el orden provincial como nacional.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales Seccional Formosa, Rodrigo Portillo, manifestó el apoyo de dicho gremio a la gestión del gobernador Gildo Insfrán, respaldo se suma a las masivas manifestaciones públicas de otros gremios, sindicatos, organizaciones de las distintas esferas de la sociedad, haciéndose eco de la presentación del proyecto de ley de intervención federal de la provincia de Formosa.

El mismo fue presentado por el senador Francisco Paoltroni, quien había votado por el cierre del organismo de Vialidad Nacional, apuntó Portillo, al mismo tiempo que calificó de una “locura” a dicha iniciativa.

En cuanto a la situación en el Distrito Formosa del organismo nacional, dijo que todo sigue igual, es decir, “estamos en la incertidumbre de siempre”, y advirtió por los retiros voluntarios de trabajadores.

Del mismo modo, alertó por los masivos despidos dispuestos por la gestión del Gobierno nacional de Javier Milei: “Hace dos años éramos 100 personas”, consignó, mientras que ahora “algunos se jubilaron y hubo cinco compañeros despedidos”, en tanto que tres se acogieron al retiro voluntario.

En cuanto al Puente Blanco, donde hasta el anterior Gobierno nacional se estaba trabajando, advirtió que desde la Justicia Federal se instó a la Nación a reactivar las tareas en el tramo de la Ruta Nacional N° 11 a través de Vialidad Nacional.

En ese sentido, condenó el desconocimiento que hace la gestión libertaria nacional en el mantenimiento de las rutas nacionales, en el marco de un desguace del Estado, ya que debido a ello estas se encuentran cada vez “peor”. Y reiteró su fuerte repudio a Paoltroni, recordando que había votado a favor de que se cierre Vialidad Nacional.



