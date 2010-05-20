Forja rechaza por burda e improcedente la maniobra que busca la Intervención Federal a Formosa

Desde el espacio político que representamos queremos sumarnos al conjunto de las fuerzas vivas de la sociedad formoseña, expresando nuestro categórico rechazo a la patética maniobra que el Senador Paoltroni pretende instalar bajo la figura de la Intervención Federal a la provincia de Formosa.

Las diversas noticias que hace algunas semanas se conocieron tanto a nivel nacional como provincial, las cuales involucran al Senador Paoltroni en hechos que demuestran que para este político el cargo que ocupa tan solo tiene el propósito de la obtención de réditos personales, resultarían suficientes para quitar seriedad al pedido de intervención que sin pena ni gloria intenta concretar, desde FORJA decimos lo siguiente:

Francisco Paoltroni de manera circunstancial pudo acceder a la Senaduría por la minoría en el año 2023, aprovechando los malos resultados electorales del principal partido de la oposición en la provincia, esto es la Unión Cívica Radical.

Tal circunstancia la construyó sobre la base de errores del radicalismo, pero también a fuerza de engaños a su electorado, prometiendo acciones que jamás habría ni ha llevado a cabo en los más de dos años que lleva su gestión como senador.

Paoltroni no ha traído absolutamente nada para Formosa a pesar que el gobierno nacional es de su mismo signo político. Solo, como bien a salido a la luz pública, consigue préstamos y propiedades que engrosan su patrimonio.

Su deteriorada imagen, a raíz de las escandalosas noticias que dan cuenta de los beneficios que a titulo personal a recibido, como ser la adquisición de lujosas propiedades y jugosos préstamos otorgados por un Banco del Estado Nacional, tiene aún más para continuar profundizándose, pues ahora sabemos que el Senador Francisco PAOLTRONI es un DESMONTADOR SERIAL que se burló de las leyes que protegen el ambiente y los recursos naturales de la provincia de Formosa y que, asimismo, viola la Constitución Nacional y Provincial que son muy claras respecto a la importancia de las normas de presupuestos mínimos que garantizan el cuidado de los bienes naturales, patrimonio del pueblo de Formosa que entre todos debemos resguardar, principalmente los funcionarios públicos que tienen más responsabilidades que asumir.

DESDE FORJA RECHAZAMOS ESTA BURDA MANIOBRA QUE UTILIZA UN SENADOR NACIONAL CON UN PEDIDO DE INTERVENCION FEDERAL A TODAS LUCES IMPROCEDENTE Y, EXIGIMOS A LA VEZ QUE LOS PODERES NACIONALES, INCLUIDOS EL PROPIO SENADO DE LA NACION, INVESTIGUEN A UN LEGISLADOR NACIONAL QUE TANTO DAÑO HA CAUSADO AL PATRIMONIO NATURAL DE TODOS LOS FORMOSEÑOS.

SILVINA JOULIA - JAVIER MUJICA- PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE FORJA FORMOSA

GIAN CRISTALDO – JUVENTUD FORJA - HUGO E. BAY – DELEGADO MESA NACIONAL FORJA



