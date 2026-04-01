El Centro de Inclusión Digital redujo un 40% su consumo de red mientras achica la brecha digital

Con paneles solares, el CID optimiza su funcionamiento y consolida un modelo de Internet Verde, fortaleciendo la conectividad accesible para la comunidad y garantizando espacios gratuitos de capacitación tecnológica.

El Centro de Inclusión Digital (CID) “Eva Perón”, ubicado en el barrio Salvador Gurrieri de la ciudad de Formosa, presentó los resultados del funcionamiento de su sistema de energía solar durante los primeros meses de 2026. La experiencia demuestra cómo la tecnología puede integrarse con el cuidado ambiental para mejorar los servicios públicos.

A partir de la instalación de 138 paneles solares, el edificio logró generar una parte importante de la energía que consume diariamente. En promedio, más del 40% de la electricidad utilizada proviene del sol, lo que permitió reducir en la misma proporción la demanda de la red convencional.

Este rendimiento se sostuvo a lo largo del cuatrimestre, con meses donde la cobertura energética alcanzó casi la mitad del consumo total. De esta manera, el centro funciona bajo un esquema eficiente que combina energía renovable con suministro tradicional, optimizando recursos y garantizando estabilidad operativa.

Asesoramiento personalizado

El impacto de esta política va más allá del ahorro energético. Al generar su propia energía en los momentos de mayor consumo, el CID libera capacidad en la red eléctrica, beneficiando a los vecinos del barrio y fortaleciendo el sistema local. Además, asegura la continuidad de servicios esenciales como internet para más de 4.000 familias, junto con aulas digitales y capacitaciones tecnológicas que, en el segundo trimestre, incluyeron propuestas como Diseño e Impresión 3D, Creación de Contenidos, Inteligencia Artificial y Animación con IA (Inteligencia Artificial), las cuales completaron rápidamente sus cupos y debieron ampliar la cantidad de clases.

Capacitaciones

Este esquema de Internet Verde cumple con los lineamientos de la Constitución Provincial, que reconoce los derechos ambientales y de cuarta generación. A su vez, la reducción de la huella de carbono se complementa con la Certificación de Triple Impacto, destacando que la inversión en tecnología sustentable es fundamental para sostener servicios gratuitos de alfabetización digital y conectividad.

En este sentido, el edificio se posiciona como el primer edificio inteligente de la provincia, donde la innovación tecnológica y la sustentabilidad se combinan para reducir la brecha digital y mejorar la calidad de vida de la comunidad.

Este desarrollo refleja una decisión estratégica del Gobierno de la provincia de Formosa, que impulsa un modelo de crecimiento con inclusión, innovación y conciencia ambiental, garantizando que la tecnología llegue a cada formoseño con igualdad de oportunidades y en armonía con el entorno.



