Rafael Nacif indico que los intendentes del oeste formoseño rechazaron el pedido de intervención federal a Formosa

El intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, indicó que junto a sus pares Adolfo Perez de Pozo de Maza, Alejandro Moreno de El Chorro, Antonio Caldera de Chiriguanos y Nilton Werning de Laguna Yema, ratificaron su profundo rechazo al pedido de intervención federal contra la provincia de Formosa y adelantaron que este domingo, a las 16 hs en el Mastil Municipal de Juarez concretaran la firma de un documento que ratificará su acompañamiento y el del pueblo al Gobernador de la Provincia Dr Gildo Insfrán.

Los Intendentes advirtieron que “desde hace mucho tiempo cualquier excusa parece servir para intentar avasallar los derechos del pueblo formoseño, que ya eligió y ratificó democráticamente en las urnas al gobernador de todos los formoseños, el doctor Gildo Insfrán”.

Los jefes comunales sostuvieron, que detrás de este tipo de planteos, hay un intento claro de disciplinar políticamente a una provincia que nunca se arrodilló ni resignó su autonomía”, y remarcaron que “no se trata solamente de una discusión política o partidaria, sino de la defensa de nuestras instituciones, de nuestra identidad y de nuestra forma de vida”.

“Vienen por todo y vienen por todos. Esta es la antesala del saqueo que quieren hacer de nuestras instituciones y de nuestro Estado de Derecho. Estamos viendo el choque de dos modelos completamente distintos: uno basado en la inclusión, la justicia social, la presencia del Estado y la defensa de la soberanía nacional; y otro que se dice liberal pero que está destruyendo la economía, atacando a las provincias y promoviendo un salvese quien pueda”, afirmaron.

Asimismo, los Intendentes consideraron “peligrosa” la tranquilidad de algunos sectores frente a este escenario y señalaron que “no es cierto que no va a pasar nada, ya está pasando”. En ese sentido, advirtieron que “cuando se intenta intervenir políticamente a una provincia porque piensa distinto, se está afectando la esencia misma del federalismo argentino y se busca disciplinar a un pueblo que decidió democráticamente su destino”.

Los Intendentes convocaron a construir una defensa colectiva de Formosa “más allá de los partidos políticos”, llamando a la unidad de instituciones, organizaciones, trabajadores, empresarios, jóvenes, comunidades originarias y a toda la ciudadanía. “Este es un momento para defender juntos los intereses colectivos de nuestro pueblo. Tenemos que generar conciencia y hacer escuchar nuestra voz en defensa de nuestra provincia”, expresaron.

Finalmente, sostuvieron que “la voz del pueblo es la voz de Dios” y concluyeron que “los formoseños sabemos de lucha, de dignidad y de resistencia. Y también sabemos que Dios nunca desampara a quienes defienden con convicción a su pueblo”.



