Promovieron hábitos saludables para prevenir la hipertensión arterial

El equipo de salud llevó adelante una charla abierta a la comunidad donde se remarcó la importancia de poner en práctica hábitos como la alimentación saludable y la actividad física, además de realizar los controles periódicos para evitar el desarrollo de esta enfermedad.

En alusión al Día Mundial de la Hipertensión Arterial, conmemorado el pasado 17 de mayo, el equipo del Centro de Salud del barrio Guadalupe realizó esta semana una charla informativa destinada a los pacientes y vecinos, con el objetivo de concientizar sobre la importancia de prevenir y controlar esta enfermedad silenciosa que afecta a millones de personas en el mundo.

La actividad estuvo a cargo de profesionales de las áreas de clínica médica y enfermería del efector sanitario, quienes brindaron recomendaciones vinculadas a la incorporación de hábitos saludables, como una alimentación equilibrada, basada principalmente en el consumo de frutas y verduras, y en la reducción de alimentos ultra procesados, como snack, embutidos y envasados, entre otros.

Asimismo, hicieron hincapié en la disminución del consumo de sal y en la práctica regular de actividad física como medidas clave para la prevención. En tanto, remarcaron la necesidad de cumplir con los controles médicos periódicos para detectar tempranamente esta enfermedad.

La directora del centro de salud Guadalupe, la odontóloga Valeria Venica, destacó la relevancia de generar espacios de encuentro con la comunidad para fortalecer la prevención desde la atención primaria.

“Es fundamental que la comunidad tome conciencia de que la hipertensión arterial muchas veces no presenta síntomas, pero puede ocasionar graves complicaciones si no es detectada y tratada a tiempo”, expresó.

Asimismo, remarcó que “los controles médicos periódicos permiten conocer los valores de presión arterial y actuar de manera oportuna, evitando no solo el desarrollo de hipertensión arterial, sino de otras enfermedades cardiovasculares, como el ataque cerebrovascular (ACV) y otras asociadas”.

En ese sentido, Venica indicó que desde el primer nivel de atención se trabaja permanentemente en la promoción de hábitos saludables, fomentando el consumo de frutas y verduras, la actividad física y la reducción del sedentarismo, ya que son medidas fundamentales para mantener una buena salud cardiovascular.

“La prevención comienza con pequeñas acciones cotidianas que pueden hacer una gran diferencia en la calidad de vida de las personas”, subrayó.

Finalmente, la profesional invitó a los vecinos y vecinas a acercarse al centro de salud para “hacer un control de los valores que tiene su presión arterial y si es necesario, hacer también la consulta correspondiente”. Dio a conocer, que todo se realiza de manera gratuita y para hacerlo, solo se debe concurrir al sector de enfermería para la medición y solicitar un turno para la atención médica.



