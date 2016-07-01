Jofré: "Los que impulsan la intervención fueron rechazados por el pueblo en las urnas"

El intendente de la ciudad de Formosa, Jorge Jofré, se refirió al proyecto de intervención federal a la provincia y cuestionó tanto sus fundamentos como el rol de quienes lo impulsan desde el ámbito local.

En primer término, el jefe comunal apuntó contra el alcance institucional de la iniciativa. "El proyecto de intervención federal a la Provincia de Formosa es, sin dudas, una afrenta al propio Congreso de la Nación, ya que menoscaba las altas funciones republicanas que él mismo debe tener, ya que ataca la soberanía popular y al federalismo", afirmó.

Acto seguido, recordó el marco constitucional que regula este tipo de medidas. "La Constitución Nacional es muy clara y contundente al afirmar que el Gobierno Central solo lo puede hacer en forma excepcional y ante tres casos concretos: para garantizar la forma republicana de gobierno, para repeler invasiones o ataques externos, y a pedido de sus propias autoridades constituidas para sostenerlas o reestablecerlas en todo caso y, como se puede ver, ninguna de estas circunstancias sucede en la provincia", señaló.

A partir de esa lectura, planteó cuáles serían los verdaderos motivos detrás del proyecto. "Se puede inferir entonces, que el mencionado proyecto solo responde a otros intereses que nada tienen que ver con el espíritu de la democracia ni al verdadero interés del pueblo formoseño, más aún si tenemos en cuenta que quienes fueron a dar testimonio en ese vergonzoso acto de presentación son los mismos que, en ámbito local expresan continuamente su oposición al gobierno provincial, denunciando irresponsablemente situaciones o hechos que no pueden probar y que cuando se postularon en elecciones, siempre fueron rechazados por la amplia mayoría de la ciudadanía", expresó.

Sin desconocer las dificultades cotidianas, el intendente las ubicó dentro del orden institucional vigente. "No dudo que existan problemas o circunstancias difíciles por las que atravesaron o atraviesan, como les sucede a otros ciudadanos, pero las soluciones o los paliativos a sus consecuencias se dan en el marco de nuestras instituciones provinciales y siempre dentro de las leyes y normativas vigentes", sostuvo.

Más adelante, cuestionó con dureza la estrategia desplegada por los denunciantes. "Pretender buscar el apoyo de los formoseños, denostando a la provincia bajo las luces y frente a las cámaras de tv de Buenos Aires, resulta al menos equivocado en su estrategia, cuando no ridículo, y referenciarse en algunos personajes políticos a los que la gente ya rechazó en innumerables ocasiones, para pretender mostrar una provincia en caos social, sin paz, sin seguridad y sin justicia, para asemejarse a otros casos de las pocas veces que el Gobierno Nacional intervino, es pegarse un tiro en los pies", remarcó.

Por último, vinculó el proyecto con un avance más amplio sobre las autonomías provinciales y lo cerró con una cita de Arturo Jauretche. "Ya bastante padecemos los ataques al federalismo por parte del Gobierno Central que ellos apoyan y acompañan en cada medida que toma, para sumar ahora a los propios que, desde adentro pretenden congraciarse con ellos para torcer el camino que trazo el pueblo formoseño hace ya tiempo. 'Peor es el criollo que nos vende' dijo don Arturo Jauretche completado la frase de 'si es malo el gringo que nos compra'", concluyó.



