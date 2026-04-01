Profesionales de la Ingeniería se pronunciaron en defensa de Formosa ante “un hecho de extrema gravedad institucional”

Las Ingenieras y los Ingenieros del Modelo Formoseño (IMF) firmaron un documento donde expresaron su más enérgico rechazo al proyecto que atenta contra la democracia y las instituciones presentado por el senador Francisco Paoltroni, que propone la intervención federal de la provincia de Formosa.

Este documento fue suscripto por 190 profesionales de la ingeniería formoseña, quienes señalaron que esta iniciativa “constituye un hecho de extrema gravedad institucional, porque pretende suspender el funcionamiento de los tres poderes del Estado provincial, desconociendo principios básicos del federalismo argentino consagrados por la Constitución Nacional”.

Por tanto, “es gravísimo para las instituciones del Estado Nacional que se invoque una herramienta constitucional de excepción como instrumento de disputa política”, porque, “forzar la intervención por diferencias partidarias, electorales o ideológicas”, “es desnaturalizar la Constitución”, enfatizaron.

Por ello, se pronunciaron “en defensa de Formosa”, acentuando que “desde nuestro espacio, integrado por profesionales comprometidos con el desarrollo de la provincia, sostenemos que el federalismo se defiende respetando la voluntad popular, la autonomía provincial y el derecho de cada comunidad a construir su destino común”.

“Formosa -afirmaron contundentes-, ha demostrado durante décadas planificación, organización territorial, infraestructura, integración social y la garantía de derechos”, atento a ello, llamaron a no desconocer ese proceso que se busca deslegitimar “con afirmaciones falsas y ajenas a la realidad de nuestro pueblo”.

Por consiguiente, “como ingenieras e ingenieros formoseños, sabemos que el desarrollo provincial no es improvisación, sino planificación estratégica, inversión pública y presencia territorial del Estado, expresadas en infraestructura, energía, caminos, agua, conectividad, educación y salud, entre tantas otras más”.

Es decir que “la Formosa actual es resultado de un proyecto político, social y productivo que integró a todo el territorio provincial”, el cual “fortaleció a todas las localidades y creó condiciones materiales para vivir con dignidad”. “Por eso rechazamos enfáticamente todo el argumento de la iniciativa que, bajo el pretexto de ‘normalizar’ la vida institucional, desconoce la decisión soberana del pueblo formoseño alterando sus instituciones”, esbozaron.

Este documento también advirtió de las consecuencias negativas del conjunto de medidas “nefastas para el interés popular”, implementadas por el Gobierno nacional, a su vez, llamaron a cumplir con su rol a los legisladores, para que discutan “los problemas reales que hoy atraviesa el país entero”.

Por todo lo expuesto, profesionales de la Ingeniería de la provincia se pronunciaron “en defensa de los poderes instaurados por la democracia, en resguardo de la autonomía de la República y en amparo del federalismo que solo se garantiza en el respeto de la voluntad soberana para la sana conveniencia política”.



