Eficiente funcionamiento de las obras de mitigación de las aguas en la zona del Bañado La Estrella

El “pequeño repunte” que ha registrado el río Pilcomayo en la alta cuenca “va a ser absorbido en su totalidad” por el humedal.

Aldo Ingolotti, legislador provincial (MC) y asesor del Poder Ejecutivo, se refirió a la actual situación hídrica de la región oeste del territorio formoseño luego de las recientes lluvias registradas.

En diálogo con AGENFOR, hizo alusión al río Pilcomayo, apuntando que “en estos días el Bañado La Estrella tuvo un repunte”, no obstante, que “las obras de mitigación han funcionado eficientemente hasta el punto de que el agua concentrada en las inmediaciones del vertedero de la Ruta 28 escurrieron con total normalidad y han empezado a bajar”.

Precisó que las aguas “llegaron a una altura sobre vertedero de 39 centímetros”, pero en la actualidad “esos niveles han descendido, lo que nos indica es que este pequeño repunte que ha tenido el Pilcomayo en la alta cuenca va a ser absorbido en su totalidad por el Bañado”.

En ese sentido, marcó que el humedal “está en su máximo nivel y en condiciones de proporcionar agua a la totalidad de los pueblos que se encuentran sobre el sistema de aprovechamiento hídrico para este año”.

Finalmente, enfatizó que si bien “se espera un año lluvioso”, merced a las obras materializadas y los trabajos ejecutados por el Gobierno de la provincia de Formosa, a partir de una acertada planificación diagramada por decisión del gobernador Gildo Insfrán, “estamos en condiciones de mitigar todas las contingencias que puedan llegar a producirse”.



