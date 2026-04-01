Fuerte repudio a Paoltroni por apoyar el desfinanciamiento de las Universidades Nacionales

El sistema universitario argentino, desde sus diferentes claustros, denuncia una pérdida histórica del poder adquisitivo, falta de actualización en los gastos de funcionamiento y ausencia de paritarias.

Milcíades Olmedo, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la UNaF (ATUNF), criticó al senador de La Libertad Avanza (LLA)-Formosa Francisco Paoltroni por su apoyo al “flagrante incumplimiento” del Gobierno del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por amplias mayorías en el Congreso Nacional.

“El señor senador por Formosa, quien vino de Buenos Aires, ya que ni siquiera es oriundo de la provincia, evidentemente no conoce la idiosincrasia profunda formoseña y actúa siempre en contra de lo que es la justicia social”, reprobó en diálogo con AGENFOR.

Advirtió que esta situación de incumplimiento no solo afecta el funcionamiento cotidiano de las casas de estudios, sino que también “implica una alteración profunda del principio republicano de división de los Poderes”. “Si no se aplica la Ley de Financiamiento Universitario se retrotrae aún más todo lo que es el salario del trabajador docente y no docente, así como la actualización de las becas estudiantiles”, alertó, mencionando también a los fondos para extensión, investigación, bienestar estudiantil, entre otras actividades.

Afirmó que desde su asunción como presidente de la Nación, “Milei está persiguiendo a todo lo que depende del Estado”. En ese sentido, dijo que los trabajadores docentes y no docentes universitarios “hemos perdido el poder adquisitivo de los sueldos en casi un 48%”.

Para Olmedo, con este accionar, “el senador Paoltroni evidencia que está en contra del ciudadano argentino y, por ende, del ciudadano formoseño”, rechazando además que “actúa siempre a contramano de la política social que tiene el Gobierno de la provincia de Formosa”.

Para finalizar, recordó que el plan de lucha de las Universidades Nacionales continúa, con la realización de nuevos paros que afectarán a las cátedras y las clases de los docentes que adhieran, junto a los colegios universitarios de jurisdicción nacional, como el Nacional Buenos Aires, o la Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini”, que dependen de la Universidad de Buenos Aires (UBA). A esto se suma la cuarta marcha federal universitaria fijada para el próximo 12 de mayo.



