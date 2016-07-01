Piden a Cancillería y al Senado intervenir en la construcción de una planta hidroeléctrica en Bolivia

Científicos y Técnicos de varios países advirtieron que el Proyecto El Carrizal alterara la integridad de la Cuenca del Rio Pilcomayo, sumado a los problemas de contaminación minera que ya posee este curso hídrico, con lo cual el mismo podría llegar a desaparecer, en la zona de la baja cuenca ubicada en nuestro país-

Desde la Defensoria del Pueblo de la provincia de Formosa, se solicitó la urgente intervención del Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Argentina Lic. Pablo Quirno, del Jefe de Gabinete Manuel Adorni, del Secretario de Turismo y Ambiente Lic. Daniel O. Scioli, de la Presidenta de la Comisión Unicameral de Ambiente y Desarrollo Sustentable Edith E. Terenzi del Senado de la Nación, a fin de que adopten las medidas Urgentes y Necesarias que impidan la afectación del Rio Pilcomayo y del Humedal Bañado la Estrella, vitales para las Comunidades Criollas, Originarios de la zona, como así también para las economías locales, frente a la iniciativa del Gobierno de Bolivia de construir una planta hidroeléctrica en el sur del país. Se trata del proyecto El Carrizal –ubicado entre los departamentos de Tarija y Chuquisaca-, donde esta obra tendrá un impacto ambiental negativo, sobre todo para el Río Pilcomayo. Según datos técnicos, este proyecto hidroeléctrico está planeado en la garganta del Río Pilaya y la represa –en caso de concretarse- será alimentada con las aguas del río Camblaya y tendrá 3000 metros de profundidad. Los expertos aseguran que esta iniciativa no cuenta con un proyecto de diseño final ni tampoco tendría los Estudios de Impacto Ambiental, ya que pese a haberse pedido en reiteradas ocasiones, no se llevó a cabo el mismo. Si existe un estudio y pronunciamiento de 20 científicos con “larga trayectoria en investigación” del río Pilcomayo a nivel trinacional -Bolivia, Argentina y Paraguay- en el que advierten las consecuencias negativas de El Carrizal. Si bien este proyecto no está directamente en el cauce principal del Pilcomayo, sí afecta uno de los afluentes que es parte de la cuenca del Pilcomayo: el Río Pilaya. Entonces, este afluente va a disminuir y quitarle volúmenes de agua al Pilcomayo y, sobre todo, va a afectar en la aportación de nutrientes y lo que significa el área de desove de los peces, los ciclos de flujo de agua y la temperatura, lo que reduce drásticamente las tasas de éxito reproductivo. Las represas actúan como barreras inquebrantables que impiden que los peces migratorios lleguen a sus zonas de desove. El río Pilcomayo sostiene la pesca del sábalo, que es la base alimentaria de pueblos indígenas. El proyecto hidroeléctrico provocará, según los expertos, la inundación de las tierras cultivables de cuatro comunidades cuyas economías se basan en la agricultura entre otros daños. Los técnicos añadieron que es muy importante tener en cuenta que en este proyecto no se contempló un problema fundamental inherente a los ríos sobre los que se trabajarán: la sedimentación que se arrastra desde los ríos Camblaya y Pilaya hasta el Pilcomayo, que gran parte de su cauce pasa por el Gran Chaco. El Pilcomayo arrastra más de 200 millones de toneladas de sedimentos anualmente, enfatizaron que poner una muralla en un río principal en tiempos de cambio climático representa un riesgo ambiental significativo y que puede llevar problemas a los ecosistemas de otros países, como Argentina y Paraguay, con quienes Bolivia comparte el Gran Chaco. No se puede pensar en una obra de este tipo sin evaluar cómo afectará a toda la cuenca que involucra a los tres países. La represa modificará caudales, sedimentos y procesos naturales que sostienen sistemas ecológicos y economías locales a cientos de kilómetros. Las comunidades originarias advirtieron que la reducción del caudal del río Pilcomayo es una realidad alarmante durante los últimos años, especialmente en meses críticos como agosto y septiembre, advirtiendo que la ejecución del proyecto podría agravar aún más la situación, llevando al río a niveles similares a los de una quebrada seca. Esto es acompañado por una veintena de científicos de Argentina, Países Bajos, Reino Unido, Rusia, Estados Unidos y Bolivia que señalaron que el proyecto El Carrizal alterará la integridad ecológica de la Cuenca del Río Pilcomayo, le provocará una reducción de caudal, modificará su régimen natural y conducirá a una reducción del área apta para el crecimiento del sábalo, aumentando la mortalidad natural. La construcción del embalse generará además la destrucción del ecosistema existente en el curso superior del río Camblaya, y, también, la inundación de áreas de cultivos generará el desplazamiento de los pobladores locales, y -tal como viene ocurriendo con casos similares a nivel mundial- el destino de las familias afectadas podría ser el de migrar a las ciudades, modificando sus hábitos, calidad y medios de vida tradicionales, quedando muchas familias desplazadas a los cordones marginales urbanos.



