La Municipalidad trabajó en distintos sectores del ejido urbano

La Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública de la Municipalidad de Formosa ejecutó este sábado una serie de intervenciones en distintos sectores de la ciudad, con trabajos que abarcan desde la mejora de calles internas hasta obras de desagüe y saneamiento de infraestructura.

En el barrio La Floresta, las cuadrillas realizaron limpieza de traza y perfilado de calles internas, y avanzaron en la construcción de un cruce vehicular en la intersección de calles Firpo y Obligado mediante la colocación de tubos de hormigón armado de 600 milímetros de diámetro, obra que mejorará la conectividad y el escurrimiento pluvial de la zona.

En el barrio 12 de Octubre, el trabajo se concentró sobre la calle Primera entre Coronel Bogado y O'Higgins, donde se ejecutaron tareas de perfilado, relleno y compactación de la calzada, junto con limpieza y cuneteo para garantizar el correcto drenaje superficial.

En el predio del barrio San Pedro, el equipo intervino en el vaciadero municipal con trabajos de limpieza y retiro de escombros destinados al relleno del acceso y los caminos, mejorando las condiciones operativas del sitio.

Las intervenciones de este sabado se enmarcan en una concepción de la gestión municipal que el intendente Jorge Jofré ha sostenido con coherencia desde el inicio de su mandato: la presencia del Estado en los barrios no como gesto esporádico sino como práctica cotidiana.

Mantener las calles transitables, resolver el desagüe y ordenar la infraestructura urbana son, en ese sentido, actos de gobierno concretos dirigidos a quienes más dependen del Estado para que su barrio funcione.



