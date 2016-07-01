Detuvieron a tres individuos por distintos delitos

• También recuperaron una motocicleta

Integrantes de la brigada de investigaciones del Comando Patrulla de Seguridad Urbana aprehendieron a tres sujetos de 23, 24 y 27 años por estar involucrados en causas judiciales pendientes y recuperaron una motocicleta, durante tareas preventivas en la ciudad de Clorinda.

El primer procedimiento se concretó en la zona de barrera e Islas Malvinas del barrio 25 de Mayo, donde detuvieron a un hombre de 27 años, que registraba pedido de captura en una causa judicial por el delito de “Hurto”.

En otro caso, capturaron a un joven de 23 años en la calle Manuel Estrada y Venezuela del barrio 2 de Agosto, imputado en una causa por “Desobediencia judicial en contexto de violencia intrafamiliar”.

Después apresaron a un hombre de 24 años en medio de recorridas por el barrio El Porteñito, involucrado en una causa judicial por el delito de “Abuso sexual simple”.

En la última intervención se recuperó una motocicleta Motomel de 110 cilindradas y la investigación incluyó el análisis de material fílmico de las cámaras de seguridad y testimonios de vecinos, se identificó al presunto autor del hecho y se lo ubicó en plena circulación.

Al advertir la presencia policial, abandonó la moto en la colectora ubicada en las inmediaciones del Polideportivo Municipal y se dio a la fuga.

La damnificada reconoció el rodado como suyo y agradeció el accionar de los servidores públicos, dado que es su único medio de movilidad para ir al trabajo y cumplir con otras actividades.

En todos los casos, los detenidos y secuestros fueron puestos a disposición de la Justicia provincial. (Con foto).











