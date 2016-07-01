Otro revés judicial para Grippaldi: La Justicia frenó nueva sesión extraordinaria

En un fallo con sabor a "dejá vu" pero con una contundencia institucional aún mayor, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia dictó una nueva medida precautelar que frena en seco el intento de las autoridades de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) de avanzar sobre terreno judicializado. Con la firma de los jueces Enrique Jorge Bosch y Juan Manuel Iglesias, la resolución de este 20 de mayo de 2026 paraliza de forma inmediata el tratamiento del polémico expediente impulsado por el rectorado.

Una maniobra que no pasó el filtro de la ley

La convocatoria, pautada de extrema urgencia para hoy a las 17:00 horas mediante la Resolución Rectoral N° 0596/26, pretendía tratar el dictamen de una "Comisión Especial" sobre el Expediente N° 0022/26, iniciado por Augusto Parmetler. ¿El problema? Los denunciantes (Carlos Aníbal Martínez y otros) volvieron a acudir a la Justicia advirtiendo que este orden del día era una clara maniobra para esquivar ("burlar") la suspensión judicial que ya se había dictado el pasado 7 de mayo.

Los camaristas no anduvieron con vueltas y en los considerandos del fallo fueron categóricos al advertir la "reticencia de la accionada a cumplir la orden judicial". Al mantener suspendidos a los actores de la demanda y pretender sesionar sin su participación en temas que afectan directamente la validez de los actos administrativos en pugna, la UNaF ponía en riesgo de "imposible reparación" los derechos constitucionales en juego.

Un freno definitivo para el improvisado Rectorado

La parte resolutiva del fallo de la Cámara de Resistencia no solo ordena SUSPENDER el tratamiento del informe de la Comisión Especial en la sesión de hoy, sino que va mucho más allá y le mete un "bozal institucional" a las autoridades universitarias:

"ABSTENERSE en lo sucesivo de efectuar nuevas convocatorias que tengan por objeto el tratamiento de las cuestiones controvertidas en los presentes obrados".

Con la habilitación de días y horas debido a la inminencia de la sesión, la Justicia Federal le vuelve a marcar la cancha a la gestión del rectorado, recordándole que los procesos judiciales se respetan y que no se pueden consolidar hechos consumados mientras se discute la cuestión de fondo.



