Nuevo Encuentro repudia el proyecto de intervención a Formosa

El partido de Martín Sabbatella respaldó al Gobierno de Gildo Insfrán, calificando al planteo del senador libertario Francisco Paoltroni de “inconstitucional y gravemente antidemocrático”.

El partido Nuevo Encuentro, que preside Martín Sabbatella, expresó su más enérgico repudio al proyecto de intervención nacional a Formosa, con el que el senador libertario Francisco Paoltroni “pretende vulnerar la legitimidad del Gobierno provincial y la decisión soberana de las y los formoseños”.

“Resulta peligroso para la democracia que quienes no tienen respaldo y son rechazados en las urnas busquen desplazar a quienes sí son electos y avalados por el pueblo”, se advirtió en un comunicado.

Y reprobaron que “Paoltroni, que no llegó al 10% de los votos en la última elección de Formosa, quiere que Javier Milei eche al gobernador Gildo Insfrán, electo con el 70% de los votos, e imponga un interventor federal en la provincia. Si no fuera inconstitucional y gravemente antidemocrático, sería solo absurdo y patético”.

En ese sentido, desde Nuevo Encuentro remarcaron que “nuestra democracia y nuestra República es víctima de un ataque sistemático de la derecha. No les alcanza con las atribuciones que lograron a nivel nacional y en algunos distritos a través de los votos. Quieren romper las normas institucionales, desconocer la ley, vulnerar la decisión ciudadana y atravesar los límites que aún les impiden apropiarse de todos los recursos en su propio provecho”.

“No se trata solo de defender la legitimidad y legalidad del Gobierno popular de Gildo Insfrán –enfatizaron-. Se trata de proteger el derecho de los formoseños y todos los habitantes del país a elegir libremente a sus representantes y construir un futuro sin violencia y con felicidad”.







