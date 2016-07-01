Norberto Di Prospero rechazó el proyecto de intervención a Formosa

A través de un comunicado emitido este viernes 22, advirtió que la iniciativa representa un grave ataque a la voluntad popular y al sistema consagrado por la Constitución.

El secretario general de la Federación de Empleados Legislativos de la República Argentina, Norberto Di Prospero, expresó que: “El proyecto de intervención federal a la provincia de Formosa impulsado por sectores que apenas alcanzaron el 8% de los votos en la última elección para gobernador, quedando relegados a un cómodo tercer lugar, constituye un grave ataque a la voluntad popular y al sistema federal consagrado por nuestra Constitución Nacional”.

Frente a ello, indicó que “resulta imprescindible recordar que el gobernador formoseño (Gildo Insfrán) fue respaldado por cerca del 70% de los ciudadanos y ciudadanas de la provincia, en una clara expresión democrática que no puede ni debe ser desconocida por especulaciones políticas ni maniobras institucionales”.

En este sentido, aseguró que “no se trata solamente de una discusión partidaria”, considerando que “intentar avanzar sobre un gobierno elegido por una mayoría contundente implica vulnerar la autonomía provincial, debilitar el federalismo y sentar un precedente peligroso contra el derecho de los pueblos a elegir libremente a sus representantes”.

El documento rubricado por Di Prospero subraya que “desde una mirada profundamente democrática y popular, reivindicamos el rol del Poder Legislativo como ámbito de representación política, debate institucional y defensa de la soberanía popular”. Pero, aseveró: “Rechazamos cualquier utilización de sus facultades para alterar, mediante mecanismos excepcionales, la decisión expresada por el pueblo en las urnas”.

“La intervención federal es una herramienta extrema prevista por la Constitución para situaciones excepcionales, no un recurso para desconocer resultados electorales adversos ni para intentar disciplinar políticamente a una provincia”, afirmó.

Y por todo esto, a modo de cierre, dirigente nacional concluyó: “Expreso mi solidaridad con el pueblo formoseño, con los trabajadores y trabajadoras de la provincia y con sus representantes legítimamente elegidos, reafirmando la defensa irrestricta de las instituciones democráticas, de la autonomía provincial y del respeto a la voluntad popular como pilares fundamentales del orden republicano y constitucional argentino”.



