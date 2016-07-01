Apresaron a dos sujetos por estafa y secuestraron un automóvil

Los sospechosos fueron atrapados cuando intentaban salir de la provincia

Uniformados de la Dirección General Policía de Seguridad Vial, Delegación Mansilla, aprehendieron a dos hombres e incautaron un automóvil sobre la Ruta Nacional 11, en el marco investigativo de una causa por “Estafa”.

La intervención se dio alrededor de las 13:20 horas del jueves último, cuando personal policial detuvo la marcha de un Fiat Cronos, en el que se desplazaban los individuos que pretendían trasponer los límites de la geografía provincial.

Tras las tareas de verificación, se estableció una comunicación con personal de la Comisaría Seccional Quinta desde donde se aportaron características de los presuntos autores de un hecho de estafa.

En ese contexto, se constató que los ocupantes del vehículo eran los sujetos buscados y terminaron detenidos, por lo que se inició un operativo conjunto con otras dependencias policiales.

Ambos imputados fueron trasladados hasta la comisaría, mientras que el vehículo quedó secuestrado en la Delegación de Seguridad Vial y permanece a disposición de la Justicia provincial.



