Mozart, punto de venta del Festival Vivo 2026

Grupo “Mozart” se consolida como punto de venta de importantes eventos regionales, tal el caso del Festival “Vivo” 2026 que se llevará a cabo el próximo 24 de mayo en Concepto Yapiré de la ciudad de Corrientes.

La grilla reúne a lo mejor y más fresco de la escena argentina: El Plan de la Mariposa, Usted Señalemelo, Peces Raros, La Grecia, Adrián Berra, Lucy Patané y Delfina Campos, quienes conviven con una fuerte presencia regional: Mango Dub, Ale Marasso Band, La Chula, Flor Sandoval, Rotzio y Las Luciérnagas por Corrientes; Mauro Siri y Negroovs desde Chaco. A esto se suma la participación internacional de la banda paraguaya Passiflorx, ampliando la mirada del festival.

Además, la jornada contará con sets de DJs que mantendrán la energía en movimiento: Dj Dnice, Gustijv, Jero Casco, Blood Beatz y La Ofi, completando una programación que equilibra nombres consolidados y proyectos en crecimiento.

El predio se transformará en un ecosistema urbano donde la gastronomía y las intervenciones artísticas acompañan la experiencia más allá de los shows. Más que un festival, es una experiencia que trasciende la música: el cruce perfecto entre generaciones, estilos y ritmos. Un espacio donde lo emergente y lo consagrado conviven sin prejuicios, afianzando el compromiso con la escena local emergente.

Las entradas anticipadas pueden adquirirse vía on line a través del portal www.norteticket.com, mientras que presencialmente en Formosa se consiguen en Grupo Mozart (España 415), con todos los medios de pago, de lunes a jueves de 16:30 a 21 y viernes de 17 a 20.