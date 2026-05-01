Destacan la importancia de llamar al 102 para asistir a personas que se encuentren en la vía pública

Ante las bajas temperaturas registradas en estos días, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de la Comunidad, refuerza los dispositivos de asistencia destinados a personas que circunstancialmente se encuentran en la vía pública y recordó a la comunidad que la línea telefónica 102 permanece habilitada para dar aviso inmediato ante estas situaciones.

Desde la cartera social remarcaron que el refugio para personas en situación transitoria de calle, ubicado en el barrio capitalino Juan Domingo Perón y coordinado mediante el Programa de Protección Integral para Niños, Adolescentes y Adultos (PPINA), funciona los 365 días del año, aunque en épocas de frío se incrementa la demanda y, por ello, también se intensifican los recorridos de los operadores de calle por distintos sectores de la ciudad.

El espacio brinda alojamiento nocturno, abrigo, alimentación y acompañamiento integral a quienes requieren asistencia, garantizando una respuesta rápida y humana ante el descenso de las temperaturas.

En ese sentido, el director de Niñez y Adolescencia, Robert Iván Medina Patiño, destacó la importancia de la participación comunitaria para detectar y asistir rápidamente a personas en situación de vulnerabilidad. “Es importante que la comunidad anoticie si ve personas en la calle, ya que el Estado provincial pone a disposición recursos, contamos con los medios y, si se da aviso, podremos dar respuesta inmediata a estas situaciones”, expresó.

Asimismo, aclaró que en Formosa, a diferencia de otras provincias, no se registran casos de personas viviendo permanentemente en situación de calle, sino situaciones excepcionales y transitorias. “En la mayoría de los casos se trata de personas que provienen de otras provincias, o bien de situaciones en las que no permanecen en la calle de manera prolongada, sino momentáneamente, debido a circunstancias particulares”, explicó.

A partir de cada intervención, los equipos realizan un primer acercamiento para ofrecer el traslado al refugio y posteriormente definir acciones de acompañamiento acorde a cada caso. El abordaje incluye la articulación con distintas áreas del Estado provincial e instituciones para restablecer vínculos familiares, garantizar atención médica o facilitar el regreso a sus hogares o provincias de origen cuando resulta necesario.

Además, el trabajo integral contempla asistencia sanitaria mediante centros de salud y hospitales, abordajes vinculados a consumos problemáticos junto al Instituto de Investigación, Asistencia y Prevención de las Adicciones (IAPA), y tareas coordinadas con la Policía de Formosa para la identificación de familiares o traslados.

El compromiso y la colaboración de toda la comunidad son fundamentales. “No sólo es importante dar aviso cuando se observa a personas adultas durmiendo en espacios públicos, sino también ante la presencia de niños, niñas o adolescentes que pudieran estar expuestos a los peligros de la calle”, expresó.

Las personas pueden llamar de manera gratuita al 102 o enviar un mensaje de WhatsApp al 3704-002175, canales que permanecen disponibles para activar la asistencia correspondiente.

Si bien esta se trata de una primera ola polar del año, Medina Patiño recordó que “la provincia cuenta de manera permanente con este dispositivo de asistencia, además de equipos y recursos preparados para intervenir”. En ese marco, se continúan fortaleciendo políticas públicas de cuidado, protección y acompañamiento integral, sosteniendo una presencia activa del Estado para garantizar respuestas rápidas y humanas los 365 días del año.







