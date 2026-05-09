“La Acción Preventiva de Daños”, el nuevo libro de la jueza Vanessa Boonman, será presentado este lunes 11 en la UCP

La Universidad de la Cuenca del Plata, Sede Formosa, anuncia una nueva actividad académica de gran relevancia para la comunidad jurídica y para todas las personas interesadas en la protección de derechos: la presentación del libro “La acción preventiva de Daños. La complejidad de la decisión judicial”, de la jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Formosa, Vanessa Jenny Andrea Boonman, que irrumpe en el debate contemporáneo sobre la responsabilidad civil y el rol de los jueces frente al riesgo y al conflicto.

El encuentro será presencial y se llevará a cabo este lunes 11 de mayo a las 18:00 horas, en las instalaciones de la sede, calle Maipú 4625 de la ciudad de Formosa, consolidando una vez más el compromiso institucional con la actualización permanente y el debate crítico en torno a los desafíos del Derecho contemporáneo.

“Acción Preventiva del Daño” se presenta como una obra que responde a una necesidad jurídica cada vez más evidente: no limitarse a reparar los perjuicios cuando ya han ocurrido, sino adelantarse a ellos y evitar que se produzcan.

Con un enfoque profundo y actual, el libro aborda las funciones de la responsabilidad civil, los mecanismos de prevención del daño, el análisis jurisprudencial y normativo, el proceso aplicable y la prueba y sentencia en la acción preventiva. Explora además la intervención del juez en estos procesos, la prevención de daños a lo largo del proceso, los mandatos preventivos y los principios rectores en materia de prevención del daño en diversas ramas del Derecho, aportando una mirada integral y de enorme utilidad práctica para magistrados, abogados, docentes, estudiantes y operadores jurídicos en general. La obra incluye, además, la versión en Libro Digital, lo que amplía su accesibilidad y posibilidades de consulta permanente.

La figura de la prevención del daño adquiere una importancia central en contextos sociales complejos, donde los conflictos pueden afectar de manera profunda a personas, empresas, instituciones y al propio Estado.

En este contexto, el libro propone analizar estas situaciones desde una perspectiva moderna, detallada y rigurosa, ofreciendo herramientas conceptuales y prácticas para jueces, abogados, docentes, estudiantes y operadores del sistema judicial.

La autora, la Dra. Vanessa Boonman, es jueza de la Cámara Civil de la Provincia y docente de la Universidad de la Cuenca del Plata. Su doble rol, como integrante del Poder Judicial de Formosa y como académica, le permite abordar el tema con una mirada integral, que combina la reflexión teórica con la experiencia concreta en tribunales. Este recorrido profesional se refleja en el tratamiento minucioso de la acción preventiva, en el análisis de su fundamento normativo y constitucional, y en la consideración de los casos que llegan cotidianamente a los estrados judiciales, donde la decisión oportuna puede evitar daños irreparables.

Presentación

La presentación del libro, que se realizará en el marco de un evento académico de relevancia, estará a cargo del ministro del Superior Tribunal de Justicia de Formosa, Ariel Gustavo Coll, quien, además de referirse a la trayectoria de la autora de la obra, compartirá con el público los ejes centrales de la texto y su impacto en la práctica judicial y en la construcción de decisiones más eficientes, preventivas y protectoras de derechos.

Por su parte, la jueza Boonman profundizará sobre los temas principales que aborda en su trabajo: la naturaleza jurídica de la acción preventiva del daño, su encuadre en el sistema de responsabilidad civil, las condiciones para su procedencia y los criterios que orientan a los jueces a la hora de adoptarla.

También se prevé que la autora aborde el impacto de esta herramienta en áreas sensibles, como el derecho de Familia, el derecho del consumidor, el derecho ambiental, la salud, las nuevas tecnologías y todas aquellas situaciones en las que el riesgo y la posibilidad de daño exigen respuestas ágiles y eficaces.

Para la Universidad de la Cuenca del Plata, esta actividad representa una oportunidad de acercar a sus estudiantes, graduados y a la comunidad en general a un debate que atraviesa las transformaciones actuales del Derecho.

La prevención del daño supone un cambio de paradigma: se deja de pensar únicamente en la indemnización económica posterior, para priorizar la tutela efectiva de la persona y la protección anticipada de sus derechos.

En esa línea, el libro de la Dra. Boonman contribuye a fortalecer una cultura jurídica orientada a evitar el conflicto, limitar sus consecuencias y promover soluciones respetuosas de la dignidad humana.

Inscripción

La jornada de presentación, fijada para el 11 de mayo a las 18:00, será además un espacio de intercambio directo con la autora. Quienes asistan podrán formular preguntas, compartir experiencias y reflexionar sobre la aplicación concreta de la acción preventiva en su ámbito profesional o académico. Esta instancia de diálogo contribuye a enriquecer la formación de futuros abogados, jueces y operadores jurídicos, y también brinda herramientas valiosas a profesionales ya en ejercicio que deseen actualizarse en un tema clave para la práctica forense.

Dado el interés que despierta la temática, la Universidad de la Cuenca del Plata invita especialmente a profesionales del Derecho, funcionarios judiciales y administrativos, integrantes de organizaciones civiles, estudiantes avanzados y a toda persona interesada en la defensa de los derechos y en las políticas de prevención de conflictos.

La presentación de “Acción Preventiva del Daño” se propone como una cita ineludible para quienes buscan comprender las nuevas tendencias del Derecho y aplicarlas responsablemente en su tarea diaria.

La inscripción para participar en esta actividad ya se encuentra disponible y puede realizarse a través del sitio web institucional. Las personas interesadas deben ingresar en:

www.ucp.edu.ar/actividades. Allí encontrarán el formulario correspondiente para confirmar su asistencia a la presentación.

La Universidad de la Cuenca del Plata reafirma así su vocación de generar espacios de formación continua, debate académico y difusión de obras que contribuyen al desarrollo de un Derecho más



