Motociclista y acompañante sufrieron lesiones tras una colisión con un auto

Una de las víctimas sufrió politraumatismos y la trasladaron al Hospital Central

Efectivos de la Comisaría Seccional Sexta intervinieron en un siniestro vial en la intersección de calles Brandsen y Juan José Paso de la ciudad de Formosa, donde dos motociclistas sufrieron lesiones de distintas consideraciones al protagonizar una colisión con un automóvil.

El hecho de tránsito ocurrió el jueves último, a las 21:52 horas, tras un requerimiento ingresado a la línea de emergencias 911 ECO, con una persona inconsciente tendida en la vía pública.

Al lugar acudieron uniformaos en el móvil policial, quienes solicitaron la presencia de una ambulancia del SIPEC.

Según las actuaciones realizadas en el lugar, se estableció que el hombre de 36 años conducía una Motomel Skua, acompañado por un joven de 19 años, por la calle Don Bosco en sentido Este-Oeste.

Por causas que se tratan de establecer, al llegar a la intersección con calle Juan José Paso, se produjo la colisión con un automóvil Fiat Siena, conducido por un hombre de 79 años, quien circulaba en sentido Norte-Sur.

Producto del impacto, ambos ocupantes de la motocicleta cayeron sobre la cinta asfáltica, resultando lesionado el joven, quien fue asistido por personal del SIPEC y trasladado al Hospital Central, donde se informó que presentaba politraumatismos.

En el lugar trabajó personal de la Policía Científica, que realizó las diligencias procesales para establecer las circunstancias del siniestro.