La Policía detuvo a un joven y recuperó elementos sustraídos

• Se identificó a otro de los sospechosos y sería inminente su captura

Integrantes de la Zona Ocho del Comando Radioeléctrico Policial pusieron a disposición de la Justicia provincial a un sujeto y recuperaron materiales de construcción sustraídos de una obra del barrio 8 de Marzo del Distrito Cinco de la ciudad de Formosa.

El caso se registró en la mañana del jueves último, los policías alertados a través del 911 sobre un incidente y al llegar al lugar se encontraron con una pelea callejera entre dos individuos por bolsas de cal.

De manera inmediata, los funcionarios policiales aprehendieron a uno de ellos y secuestraron loa materiales de construcción que fueron entregados por una vecina.

Con la participación de la Delegación de Policía Científica, se realizaron las actuaciones procesales; mientras que el detenido y los elementos recuperados fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde el sujeto fue notificado de su situación legal y quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno.

La Policía recuerda a los vecinos la importancia de dar aviso inmediato ante cualquier hecho delictivo y reafirma su compromiso con la seguridad de la comunidad.