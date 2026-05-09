Formosa impulsa la capacitación en activos digitales para fortalecer la competitividad de las PyMEs locales

En el marco del Programa de Fortalecimiento Comercial 360°, se llevará a cabo la charla “Sembrando el Futuro Digital”, un encuentro diseñado para acercar las nuevas herramientas financieras al sector productivo provincial.

El próximo martes 19 de mayo, a las 18 horas, el Salón del Fondo Fiduciario Provincial (FONFIPRO) será sede de la capacitación “Sembrando el futuro digital - Primeros pasos en activos digitales para PyMEs”. Esta iniciativa, que forma parte del Programa de Fortalecimiento Comercial 360°, busca brindar respuestas concretas a los desafíos financieros actuales, permitiendo que las pequeñas y medianas empresas de la provincia incorporen tecnología para optimizar su gestión y rentabilidad.

La jornada está organizada de manera conjunta por la Subsecretaría de Desarrollo Económico de Formosa, a través de la Dirección de Comercio y Desarrollo, el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, la Secretaría de Ciencia y Tecnología, el Clúster de Innovación Tecnológica Formosa y ÉPICA.

Esta charla está diseñada como una herramienta de negocios. Los asistentes podrán conocer el funcionamiento de blockchain, stablecoins (monedas estables), smart contracts (contratos inteligentes), el uso de billeteras virtuales corporativas y plataformas reguladas. Un punto central del encuentro será el “marco legal” vigente en Argentina, brindando seguridad jurídica a los empresarios interesados en realizar inversiones, diversificar y proteger su capital.

El encuentro contará con la disertación del abogado Gonzalo Nicolás Almua, un destacado especialista en la materia. Almua es magíster en Derecho Empresario por la UNNE y cuenta con una sólida trayectoria en investigación científica sobre “Tokens y contratos inteligentes”. Su perfil combina la experiencia docente en Derecho del Mercado con una formación de posgrado en Transformación Digital y Fintech, lo que garantiza una visión integral que une el derecho, la economía y la innovación tecnológica.

Esta actividad refleja el compromiso del Gobierno de la provincia de Formosa con la modernización del ecosistema PyME. Al democratizar el acceso a conocimientos sobre tecnología financiera, se busca que las empresas locales no solo se adapten a los cambios globales, sino que lideren procesos de innovación en la región.

La charla es abierta y gratuita. Los interesados pueden inscribirse a través del enlace oficial: https://qrco.de/bgmnye o escaneando el código QR presente en la folletería oficial.

Detalles del evento:

● Fecha: Martes 19 de mayo.

● Hora: 18 horas.

● Lugar: Salón FONFIPRO, José María Uriburu 804 - 3° piso, ciudad de Formosa.



