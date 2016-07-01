“Más Años, Más Vida”: El IPS desarrolla un programa integral para los adultos mayores

En cuanto a lo nutricional, las acciones incluyen controles y consejería, así como talleres de cocina saludable y alimentación, mientras que en lo recreativo abarcan actividades físicas personalizadas.

El Programa “Más Años, Más Vida” es una iniciativa impulsada por el Instituto de Pensiones Sociales (IPS) de la provincia de Formosa. Está enfocado en la contención y promoción integral de la tercera edad, ofreciendo diversas actividades recreativas y de salud dentro de la amplia red de las Casas de la Solidaridad.

Al respecto, la licenciada Valeria Dellamea, nutricionista del IPS, explicó a AGENFOR que “hacemos una valoración del estado nutricional de las personas mayores de 60 años que asisten al comedor y del síndrome de fragilidad, donde buscamos detectar posibles problemas de movilidad, de fuerza y de equilibrio, para en conjunto con las profesoras de Educación Física, llevar adelante una consejería nutricional y un plan de actividad física personalizado que los ayude a mejorar”.

Destacó que “ellos están muy bien, muy contentos, tienen muchas ganas de participar” y remarcó que “es un trabajo cotidiano que lo realizamos las nutricionistas y las profes de Educación Física”.

En ese sentido, afirmó que este trabajo tiene una validez científica, ya que “utilizamos tablas que son validadas a nivel internacional, a partir de lo cual logramos tener un mejor diagnóstico”. En función de eso, se aplica la consejería nutricional específica para cada problema que presente el adulto mayor, como también en lo que es la actividad física en particular.

A su turno, Marina Giménez, profesora de Educación Física, señaló que “en base a los controles que les hacemos a los adultos mayores de manera individual, podemos ver cómo se encuentran para que puedan realizar los ejercicios adecuados”.

“Lo que hacemos es un trabajo muy importante, porque les mejora su calidad de vida –subrayó-. Les hablamos para hacerles entender que el ejercicio, así como la nutrición, son bienes para su salud integral”.



