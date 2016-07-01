El Movimiento Obrero del NEA en defensa del federalismo y la soberanía popular de Formosa

Recientemente, en rueda de prensa celebrada en la sede del gremio SIDOFOR, el Movimiento por la Unidad Gremial, integrado por más de 42 gremios federados a la CGT, dio a conocer un Comunicado refrendado por representantes sindicales de distintas organizaciones obreras del Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa, por el cual se pronuncian rechazando el proyecto de intervención a esta provincia y brindan respaldo a la gestión del Gobernador Gildo Insfrán.

El texto de dicho comunicado comienza expresando: “Las organizaciones sindicales aquí firmantes, en representación del movimiento obrero organizado, expresamos nuestro más enérgico rechazo al proyecto de intervención federal a la provincia de Formosa, impulsado por el senador nacional Francisco Paoltroni. Asimismo, manifestamos nuestro total y absoluto respaldo al gobernador de Formosa, Dr. Gildo Insfrán, y a todo el pueblo formoseño ante este artero ataque a sus instituciones democráticas”.

Asimismo, afirma: “Sostenemos con firmeza que la iniciativa presentada por el citado legislador carece de sustento constitucional, doctrinario y jurisprudencial. Este intento disparatado no es más que un claro atropello al principio fundacional de la autonomía provincial y un grosero intento de arriar las banderas del federalismo que dan vida a nuestra Nación”.

“Resulta vergonzoso que alegando causales totalmente inexistentes se busque alterar el orden público y el normal desenvolvimiento republicano de los tres poderes del Estado formoseño. Esta maniobra legislativa contrasta de manera violenta con la realidad de Formosa, una provincia caracterizada por la gestión gubernamental eficaz, inclusiva y progresista del Dr. Gildo Insfrán”, subraya.

“Por tal motivo, los trabajadores nos solidarizamos con el pueblo de Formosa, una comunidad que quiere seguir viviendo en una democracia participativa y deliberativa, regida por una justicia independiente, un parlamento popular y un Poder Ejecutivo ratificado en las urnas por la inmensa mayoría de los habitantes de esta hermana provincia del nordeste argentino”, continúa expresando tal documento.

A continuación, proclama el pronunciamiento: “Recurrir al atajo de la maledicencia y a la especulación meramente partidista y personal, para intentar subvertir el orden constitucional, es la prueba más cabal de la impotencia política de los propulsores de este proyecto intervencionista. Como no encuentran el apoyo del pueblo y carecen de la legitimidad que otorgan los inapelables guarismos electorales de los comicios formoseños, pretenden avasallar la voluntad popular expresada democráticamente en las urnas”.

“En consecuencia, nos declaramos en estado de alerta y solidaridad permanente. No permitiremos que ambiciones centralistas y minoritarias quiebren el pacto federal ni pisoteen la soberanía de los pueblos del interior.¡Unidad, Organización y Solidaridad Federal!”, finaliza el comunicado, el cual está firmado por los siguientes gremialistas del N.E.A.

Miguel Ojeda – Secretario General del Sindicato de Petróleo y Gas (Regional Chaco, Corrientes y Misiones).

Víctor González, secretario general del Sindicato de Trabajadores Aceiteros y Demotadores de Algodón del Chaco –STADYCA–.

José Martínez, secretario general del Sindicato del Vidrio del Chaco.

Carlos Cantero, secretario general del Sindicato del Plástico del Chaco.

Pedro Amarilla, secretario general del Sindicato de Remises del Chaco.

Eduardo Bases, secretario general del Sindicato de Canillitas del Chaco.

Gerardo Correa, secretario general del Sindicato de Petroquímica del Chaco.

Estela del Carmen Escobar – secretaria general de SIDOFOR, y coordinadoradel Movimiento por la Unidad Gremial de Formosa–.























