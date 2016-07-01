Laguna Blanca fue sede de la primera edición de Baila Formosa

Participaron más de 450 bailarines de todas las localidades de la zona. Hubo capacitaciones por la mañana y puesta en escena de danzas por la tarde.

Este sábado 23, desde la mañana, Laguna Blanca fue anfitriona del Encuentro Provincial de Danzas “Baila Formosa” que tuvo lugar en el Polideportivo de la localidad y contó con la participación, también, de Palma Sola, Siete Palmas, Tres Lagunas, Riacho He Hé, Laguna Naineck, Buena Vista, El Espinillo, Misión Tacaaglé y Colonia Pastoril.

Esta actividad, coordinada por la Subsecretaría de Cultura de la provincia con el apoyo del Municipio de Laguna Blanca, congregó a academias y agrupaciones en una jornada llena de danza, música e intercambio y fue declarada de interés provincial por el Poder Ejecutivo como así también de interés cultural por el Poder Legislativo de Formosa.

Desde la mañana, se llevó a cabo una mesa sectorial y capacitación de danza para docentes y alumnos que cerró cerca del mediodía. Luego, a las 18 horas, se concretó el espectáculo de danza de las escuelas de todas las localidades participantes.

Al respecto, la directora de Acción Cultura, Graciela Marechal, dialogó con AGENFOR y puso en valor la participación de las localidades aledañas que conformaron “esta rica delegación” por lo que significa “un honor y orgullo para nosotros”.

“En este caso vimos danzas tradicionales argentinas, que es lo que realmente se practica aquí en esta zona. Lo novedoso de esto es que se descentraliza el encuentro de la danza que, durante 18 años, se realizó en la capital y a partir de ahora se van a realizar todos los años en diferentes localidades de todo el interior provincial”, indicó.

Asimismo, la funcionaria precisó que estuvieron en escena más de 450 bailarines formoseños “rindiendo homenaje a nuestra patria en el Mes de Mayo”.

“Quisiera hacer un especial agradecimiento al diputado Carlos Hugo Insfrán por la gestión, a la doctora Marisol Insfrán y al doctor Ricardo Lemos por brindarnos las instalaciones y por preparar todo, que la verdad estuvo muy bien organizado”, expresó.

Y agregó a su reconocimiento al equipo que conforma “desde el Municipio hasta el Concejo Deliberante de Laguna Blanca” porque “hubo una feria de emprendedores con sus artesanías, sus productos, para engalanar esta fiesta patria”.

Por último, Marechal puso en valor que el Gobierno provincial, conducido por el gobernador Gildo Insfrán, apueste a este tipo de eventos culturales ya que, desde la gestión nacional, “hay un desprecio hacia la cultura”, pero “nosotros le damos importancia a lo autóctono, tradicional y valoramos la cultura porque es trabajo”.



