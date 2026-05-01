Los números del terror

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, repudiaron enfáticamente al Diputado Provincial Lopez Tozzi y a todos aquellos que pretenden discutir el número de ciudadanos detenidos - desaparecidos en Argentina, pues se trata de una burda maniobra del actual Gobierno Nacional de Javier Milei y otros sectores políticos afines, que pretenden resucitar la teoría de los dos demonios, amnistiar a los genocidas condenados y culminar “con una reconciliación generalizada”, que nunca aceptaremos por inmoral y vergonzosa. Es importante recordar que el Embajador Norteamericano en Argentina Robert Hill informó a sus superiores en 1.978, “es nuestra estimación que al menos varios miles fueron asesinados y dudamos que alguna vez sea posible establecer una cifra más específica”, porque después de la vergonzosa derrota en Malvinas los jefes militares ordenaron quemar todos los archivos de la represión clandestina. Sin embargo, se conoce que existen microfilmaciones en el extranjero guardadas secretamente por el Mossad Israeli. Algún día, todo va a aparecer, mientras tanto, para nosotros y para millones de argentinos, los 30 mil son sagrados y con los desaparecidos no se jode, se los respeta.



