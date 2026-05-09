Responsabilizan a la Nación por la “crítica” situación del transporte

Empresas que operan a nivel nacional son las más perjudicadas. Sin embargo, en Formosa, la provincia mantiene los subsidios locales.

El transporte viene atravesando un panorama acuciante, advirtió el director de Transporte de la provincia de Formosa, el doctor Pablo Córdoba, debido a “las medidas económicas tomadas por el Gobierno nacional de Javier Milei”, como así también por “los constantes aumentos del combustible”.

No obstante, dejó en claro que “en Formosa, el Gobierno del doctor Gildo Insfrán sigue sosteniendo los subsidios”, lo cual hace que se neutralicen “los efectos negativos de la macroeconomía”.

Ahondó en ello al explicar que “uno de los puntos que más está afectando al sector son los fuertes aumentos del combustible, el insumo principal de los medios de transporte”.

En ese sentido, alertó que esto “afecta el costo operativo de las empresas de transporte”, lo que repercute en la cantidad de pasajeros, porque “las personas piensan dos veces antes de realizar un viaje”, provocando “una caída en la demanda que no se está pudiendo remontar”.

Por caso, ejemplificó diciendo que “hay empresas santafesinas que han dejado de prestar servicios”.

En contraste, respecto de Formosa, subrayó que “por decisión política del gobernador Insfrán, se mantienen los subsidios con fondos provinciales”.

Para finalizar, el funcionario hizo notar que desde la Dirección de Transporte “tenemos la obligación de controlar y fiscalizar que los vehículos sean seguros, cuenten con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y se encuentren habilitados para desarrollar esta actividad”, garantizando de este modo “la seguridad de los pasajeros y de terceros”, cerró.



