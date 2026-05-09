Evadió un control policial, despistó y volcó. La camioneta era robada

• La Toyota Hilux finalizó su alocada carrera en una represa, a un costado de la Ruta Provincial N° 6

Uniformados de la Comisaría Agente Daniel Juárez incautaron una camioneta que registraba pedido de secuestro activo en un caso de hurto agravado en la provincia de Buenos Aires y que volcó durante su huida.

El procedimiento se concretó el domingo último, a las 3:00 horas, cuando personal policial tomó conocimiento que dos camionetas: una Toyota Hilux y una Volkswagen Amarok evadieron el control policial de Cañada 12 y se dirigían hacia la localidad de Riacho He Hé.

Ante esta situación, los uniformados implantaron un control vehicular con conos sobre Ruta Provincial N° 2, en inmediaciones al puente.

Minutos después observaron el desplazamiento de ambos vehículos en sentido sur-norte y, al intentar detener su marcha mediante señales lumínicas y sonoras, los conductores siguieron su recorrido y arremetieron nuevamente contra el dispositivo de seguridad.

De inmediato se inició un discreto seguimiento preventivo por calles internas de Riacho He Hé y se ubicó la Toyota Hilux, que retomó su marcha por la Ruta Provincial N° 6, donde el conductor realizó una maniobra brusca que provocó el despiste y posterior vuelco de la camioneta, que terminó su marcha al costado del camino, dentro de una represa.

Los policías constataron que el conductor abandonó el vehículo y se fugó, amparado por la oscuridad del sector, siendo posteriormente detenido por personal de la UEAR-Sección La Frontera.

Después llegaron integrantes de la Delegación Policía Científica, quienes realizaron las tareas periciales y documentaron el rodado.

En primera instancia se verificó el dominio colocado y se constató que no registraba impedimentos legales. Sin embargo, mediante las consultas efectuadas a través de la Dirección General de Informática sobre las numeraciones de motor y chasis, se estableció que el chasis correspondía a otro dominio y registraba pedido de secuestro activo desde el 6 de mayo de 2026 en la provincia de Buenos Aires, en el marco de una causa judicial por “Hurto agravado”, con intervención del Juzgado de Garantías N° 2.

Las actuaciones judiciales fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en Clorinda.



