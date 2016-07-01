La Virgen del Carmen inició su peregrinación por las parroquias de Formosa

La comunidad católica de Formosa comenzó a vivir el clima de su festividad religiosa más importante con el inicio del tradicional recorrido de la imagen peregrina de la Virgen del Carmen por los distintos templos y capillas locales. Esta procesión de fe marca el punto de partida para las actividades litúrgicas de la diócesis y tiene como propósito fundamental acercar la bendición de la santa patrona de la provincia a los diversos barrios, facilitando un espacio de encuentro y oración para todos los fieles en sus propios lugares de residencia.

La salida de la sagrada imagen del templo de la Iglesia Catedral se concreta como un preparativo central de cara a la gran Fiesta Patronal del próximo 16 de julio. Para esta ocasión, la Iglesia local ha convocado a la feligresía bajo un lema que invita a la reflexión comunitaria y pastoral: “Con María del Carmen construimos una Iglesia sinodal, que escucha, discierne y acompaña”. La primera escala de este itinerario comenzó en la parroquia San Miguel Arcángel, destino hacia el cual partió la imagen para congregar a los vecinos en jornadas destinadas a la recepción de intenciones, rezos y acciones de gracias.

Desde la Secretaría parroquial dieron a conocer el cronograma completo con las fechas exactas que guiarán los traslados durante las próximas semanas para que la comunidad pueda planificar su participación. El camino se inició en la Parroquia San Miguel, donde la imagen permanecerá desde el 20 hasta el 24 de mayo. Inmediatamente después, el fervor mariano se trasladará a la Parroquia Sagrada Familia, comunidad que la cobijará desde el 25 hasta el 29 de mayo. Al concluir esa semana, el trayecto continuará hacia el templo de Nuestra Señora María de la Esperanza, con una estadía programada desde el 30 de mayo hasta el 02 de junio, para luego ser recibida por los fieles de la Parroquia San Francisco de Asís desde el 03 al 07 de junio.

El avance del itinerario litúrgico contempla que la imagen patronal visite sucesivamente la Parroquia Nuestra Señora de Itatí, desde el 08 hasta el 12 de junio, y la Parroquia Santo Cura Brochero, desde el 13 al 17 de junio. Seguidamente, los altares de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario recibirán la bendición de la Virgen desde el 18 al 22 de junio, continuándose el recorrido en la Parroquia María Madre de la Iglesia, donde se establecerá el centro de devoción barrial desde el 23 al 27 de junio.

Los tramos finales de esta misión pastoral en territorio formoseño se desarrollarán con la visita a la comunidad de María Auxiliadora, abarcando desde el 28 de junio hasta el 02 de julio, y finalmente la Parroquia San Luis Rey tendrá el honor de hospedar a la patrona desde el 03 al 07 de julio. Al concluir esta jornada, la imagen histórica regresará de forma definitiva a la Iglesia Catedral. Ese retorno exacto del 07 de julio marcará el inicio formal de la solemne Novena, el ciclo de oración preparatorio de nueve días que culminará el 16 de julio con la Fiesta Patronal de la Virgen del Carmen, una fecha de honda significación espiritual y cultural por su condición de Patrona de la Diócesis y de toda la provincia de Formosa.