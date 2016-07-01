La Subsecretaría de Empleo brinda diversas capacitaciones laborales





Se trabaja en grupos pequeños de 20 personas, con una duración de cinco días y una carga horaria de cuatro horas.

La Subsecretaría de Empleo del Gobierno de Formosa dicta capacitaciones intensivas para el desarrollo de habilidades profesionales. Las mismas están destinadas a personas de entre 18 y 30 años que buscan una salida laboral.

Así lo informó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) Mariana Bedoya, coach del organismo.

Según explicó, “se trabaja con grupos pequeños de 20 personas, con el propósito de brindar una capacitación más personalizada” y recordó que, al igual que las otras capacitaciones que brinda el organismo, son libres y gratuitas.

“Se abordan temas como comunicación, oratoria y reconocimiento de las habilidades blandas para luego potenciarlas”, acentuó y explicó que “al hablarse en la actualidad de que la inteligencia artificial viene a ocupar lugares, se debe hacer más foco en desarrollarnos como seres humanos”.

Consignó que estas ofertas se dictan de lunes a viernes, durante cuatro horas en el Círculo de Ingenieros de la ciudad capital y se replicarán en tres oportunidades.

La primera instancia culminó el pasado viernes 21, indicó, informando que “los primeros días de junio y a mediados del mismo mes se llevarán a cabo las siguientes”.

Por este motivo, invitó a los interesados a inscribirse a través del formulario que se encuentra en las redes sociales de la Subsecretaría.



