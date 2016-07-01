La Reparación Histórica Provincial aceleró la ejecución del Modelo Formoseño

Este 28 de mayo se cumple un nuevo aniversario de aquella histórica jornada cuando en 2003 Gildo Insfran suscribía con su amigo Néstor Kirchner, flamante presidente de la Nación, el Acta de Reparación Histórica.

Para el mandatario formoseño ese hecho trascendente no se trataba de una carrera para alcanzar a otros y que la revisión de los hechos del pasado, como la reparación de los daños provocados, tienen como única intención ponemos en situación de igualdad de posibilidades, base a partir de la cual, la construcción del futuro depende de nuestra capacidad creativa y del compromiso que solamente puede abonar una conciencia popular movilizada.

Advertía que , tras la firma, de los habitantes de esta provincia dependía el ponerse a caminar hacia ese modelo de comunidad concebido desde la historia, la conciencia y la vida de los formoseños.

Para que se comprendiera la profundidad y la dimensión de lo que significa el Acta de Reparación Histórica, Insfran relataba que en el año 1862, la ley Nº 28 del mismo año, incorporó a jurisdicción de la Nación todos aquellos territorios que no comprendían las jurisdicciones de las provincias existentes.

Diez años después, en 1872, un decreto firmado por el entonces presidente Domingo Faustino Sarmiento, un 31 de enero, creaba la gobernación de los territorios del Chaco, región que comprendía al sur desde el río Salado y Juramento en Santa Fe y toda esta vasta región que hoy es jurisdicción del Paraguay.

Por el mismo decreto se creaba, además, la capital de esa gobernación,Villa Occidental, que hoy es territorio paraguayo y lleva por nombre Villa Hayes,porque esa porción de tierra fue incluida en un arbitraje después de la Guerra de la Triple Alianza.

De ahí se nombra al primer gobernador de los territorios del Gran Chaco, el general Julio de Vedia, comandante de las fuerzas argentinas acantonadas en el Paraguay, precisamente en Asunción.

Luego, el fallo del 2 de noviembre de 1878, donde fue árbitro el presidente de los EE.UU. Rutheford Hayes, se le concedió la porción de lo que fue territorio argentino al país vecino.

LA FUNDACION

Se funda, luego, Formosa. Ocurre el 8 de abril de 1879 y en breves cuatro meses, desde septiembre de 1876 hasta enero de 1877, la capital de estos territorios fue la Isla del Cerrito.

Pero, después, desde el año 1879 Formosa pasó a ser la capital del Gran Chaco argentino durante cinco años.

En 1884 se dicta la ley Nº 1532 conocida como la ley de Territorios Nacionales. Por ella se crean tres jurisdicciones federales en el Norte y seis en el Sur.

Aquí en el Norte se crean los territorios nacionales del Chaco, Formosa y Misiones y en el sur La Pampa , Santa Cruz, Neuquén, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego y aquí empieza el olvido de esta región argentina marcada entre el río Bermejo y el Pilcomayo.

LA PROVINCIALIZACION

Durante la gestión del general Juan Domingo Perón, el 15 de junio de 1955 por ley Nº 14.408 convierte a esta parte del país en provincia.

Pero el 28 de junio Perón promulga la ley Nº 14.408 y desde entonces un nuevo peregrinar, y nuestra provincia, a pesar de que ya estaba la ley, recién tuvo su constitución en 1957 y su primer gobierno constitucional en 1958. Con una aclaración: el peronismo estaba proscripto.

“Hoy, de cara al nacimiento de una nueva Argentina federal en la que, parafraseando al gran estadista y maestro, el general Perón, me atrevo a afirmar que "cada provincia deberá producir al menos lo que consume", los formoseños debemos contar con las herramientas que nos permitan revertir las consecuencias de esas desacertadas construcciones del pasado”, señalaba Gildo Insfrán.

Con esa convicción, había pactado con el Gobierno Nacional la Reparación Histórica , interpretando que estaba cumpliendo con un deber de estricta justicia, que respondía al legítimo reclamo que por años realizamos sin ser escuchados.

Justo L. Urbieta



