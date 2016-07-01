El recuerdo de Kirchner quien aprobó la medida reparadora que impulsada por Insfrán

"Yo les puedo asegurar que parte de mi corazón queda acá", fueron las palabras de Néstor Kirchner pronunciadas en el Anfiteatro de la Juventud de Formosa el 28 de agosto de 2007.

En esa fecha, vino para despedirse de los formoseños porque era la etapa final de su presidencia y faltaba poco para los nuevos comicios. Casualmente, fue la ocasión que eligió para presentar en sociedad a su esposa Cristina Fernández, quien fue nominada por el Frente para la Victoria para que se postulara como su sucesora, cosa que efectivamente ocurrió. Nunca había estado antes y por eso es que adquirió valor histórico su expresión breve pronunciada ante las 15.000 personas presentes: "Ahora entiendo cuál es la razón por la que Néstor jamás se olvida de Formosa y habla con tanto cariño de su amigo Gildo y del pueblo formoseño".

Kirchner, quien fuese el quincuagésimo cuarto presidente de la Nación, batió todos los récords de visitas a la provincia.

Tras ser electo y a solamente 72 horas de haber asumido la Presidencia el 25 de mayo de 2003, volvió a esta ciudad para cumplir con el compromiso asumido públicamente en la esquina de Rivadavia y José María Uriburu cuando prometió firmar con el gobernador el acta de reparación histórica que le permitiese a la provincia dejar atrás un olvido secular por parte de la Nación que argumentaba esa ausencia de apoyo para que creciera armónicamente con sus hermanas del país en las supuestas hipótesis de conflicto que existían con los países vecinos.

Se consideraba a Formosa como territorio de entrega en las aparentes disputas con el Paraguay cuando se discutían las consecuencias de la Guerra de la Triple Alianza.

El santacruceño nunca olvidó, a tal punto que lo repetía en los distintos foros nacionales, que Gildo Insfrán se puso a su lado al identificarse con su visión sobre la Nación y por eso fue que no dudó en aprobar esa medida reparadora que incluía un amplio y ambicioso plan de realizaciones.

El "Acta Compromiso de Reparación Histórica de la Nación a Formosa" establecía la creación de una comisión, integrada por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández; el ministro del Interior, Aníbal Fernández y el gobernador Insfrán, quienes se encargarían de fijar las prioridades de la provincia a fin de darle impulso a planes que le permitieran recuperar terreno respecto de otros distritos del interior.

Modelo acelerado

Desde ese momento, se pudo comprobar la aceleración de cada uno de los emprendimientos que en 1995 fueron planteados como componentes del Modelo Formoseño para el Desarrollo Provincial, una propuesta que ideó y pergeño el justicialismo aunque, progresivamente, se convirtió en un patrimonio del conjunto de los formoseños. El 14 de octubre de 2003 Néstor Kirchner realizó su segunda visita.

Y en esa ocasión, el presidente vino para inaugurar el Hospital de Alta Complejidad "Presidente Juan Domingo Perón" de 16.000 metros cuadrados de superficie que se convirtió en un centro de referencia para todo el norte argentino.

Su presencia fue breve aunque plena de compromiso porque, además de habilitar esa obra emblemática para las políticas de salud, vino a respaldar a su amigo quien buscaba su reelección como gobernador de Formosa.

La ruta de los sueños

Pero la visita que se transformó en inolvidable fue la que llevó a cabo el 14 de septiembre de 2004, arribó a Formosa para trasladarse a Ingeniero Juárez donde inauguró un moderno hospital, el "Eva Perón" y lanzó la construcción en forma simultánea de siete tramos de pavimento para la ruta nacional 81 junto a los gobernadores de Formosa, Gildo Insfrán y de Salta, Juan Carlos Romero.

En ese momento las obras de pavimentación de tres tramos de la ruta 81, que unió Las Lomitas, en Formosa, con Salta, para lo cual se invirtieron 200 millones de pesos y que dio trabajo a más de 2 mil personas.

Otras visita y anuncios

El 9 de agosto de 2005, fue otra de las visitas de Néstor Kirchner a Formosa. En esa ocasión se anunciaba la pavimentación de 1000 cuadras y el desarrollo de planes, además de obras por $ 2.030 millones para Formosa.

Se anunciaron inversiones globales del orden de los 700 millones de pesos para la pavimentación de tramos de rutas estratégicas en el interior y también de un millar de cuadras en esta ciudad.

El 28 de agosto de 2007, más de 15 mil personas lo recibieron en un acto en el Anfiteatro. En esa ocasión había arribado a Formosa, junto a la primera dama, Cristina Fernández.

En esa oportunidad, el gobernador, rindió cuenta de las inversiones millonarias realizadas en el contexto de la reparación histórica y le dijo a Kirchner que hizo posible que se hiciera realidad el sueño antiguo de los formoseños de tener una provincia integrada territorial y socialmente.



