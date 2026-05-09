La Policía realizó operativos de prevención

• También se colaboró en el traslado de un brasileño, que es requerido por la Justicia internacional

Efectivos policiales pusieron a disposición de las autoridades a sujetos implicados en distintos ilícitos, entre los cuales está un ciudadano brasileño que fue entregado al personal de Interpol por tener cuentas pendientes con la justicia de su país.

Primero el personal de la Subcomisaría barrio Namqom detuvo a dos hombres involucrados en distintas causas judiciales: uno sindicado como presunto autor de un hecho de desorden que terminó con un herido de arma blanca en la cabeza y el otro con pedido de captura en una

causa de “Lesiones en contexto de violencia de género”.

Por otra parte, alrededor de las 19:00 horas, integrantes del Comando Radioeléctrico Zona Ocho intervinieron en un hecho de amenazas registrado en el barrio República Argentina. Según manifestó la denunciante, un hombre en aparente estado de ebriedad intentó agredir con un cinto a sus hijos menores cuando salían del establecimiento escolar y posteriormente profirió amenazas contra ellos y contra la mujer.

A todo esto, en el marco de las políticas de Seguridad Penitenciaria impulsadas por el Gobierno Provincial, el Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, la Jefatura de Policía y la Dirección General de Unidades Penitenciarias Provincial, se concretó un importante operativo de seguridad para el traslado de un detenido de nacionalidad brasileña, sobre quien pesaba un pedido de captura internacional.

El procedimiento contó con la participación de personal penitenciario y la colaboración del Grupo Especial de Operaciones de la Policía de Formosa (GEOPF), donde se garantizó el normal desarrollo del dispositivo de seguridad.

Los primeros dos detenidos fueron trasladados a la dependencia policial, en tanto que el último fue entregado al personal de Interpol Argentina, que continuará con el proceso de extradición hacia su país de origen.