Barrio La Floresta: Aprehendieron a dos hombres con causas pendientes

Los imputados permanecen a disposición de las autoridades judiciales

Integrantes de la Comisaría Seccional Tercera detuvieron a dos individuos, uno imputado en una causa de “Desobediencia Judicial en contexto de violencia de Género” y el otro implicado en la sustracción de una bicicleta.

El domingo último por la noche, una vecina del barrio La Floresta de la ciudad de Formosa denunció la sustracción de su bicicleta y otros elementos.

De inmediato, los policías desplegaron un operativo investigativo en distintos sectores del citado conglomerado habitacional, lo que dio sus frutos cerca de las 23:15 horas, cuando los investigadores individualizaron al sospechoso en inmediaciones de las calles Rafael Obligado y Caroya, en un sector descampado, constatándose además que vestía las mismas prendas utilizadas al momento del ilícito.

El segundo procedimiento se concretó alrededor de las 20:30 horas del lunes último, cuando el personal policial realizaba recorridas preventivas por el sector de pasillos de las calles Pauzier y Chazarreta, a fin de prevenir hechos delictivos y fortalecer la seguridad en la zona.

En ese contexto, los uniformados identificaron a varias personas, constatándose mediante el sistema informático policial que uno de ellos, registraba pedido de aprehensión en el marco de un expediente judicial por “Desobediencia judicial en contexto de violencia de género”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3.

Ante ambos casos, los sujetos fueron detenidos y trasladados hasta la dependencia policial, se los notificó de su situación procesal y quedaron a disposición de la Justicia provincial.