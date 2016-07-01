La Municipalidad vuelve a recomendar a la población asesorarse antes de comprar terrenos

La Municipalidad de la ciudad, a través de su Dirección de Catastro y Tierras Fiscales, reiteró la importancia de que vecinos y vecinas se asesoren antes de adquirir terrenos, con el objetivo de evitar estafas y prevenir inversiones en inmuebles que se encuentren en condiciones irregulares.

Desde el área indicaron que, gracias a la difusión que se hace de esta información, cada vez más personas se acercan previamente a consultar sobre la situación legal de los lotes antes de concretar una compra, una medida fundamental para evitar futuros inconvenientes.

El director de Catastro, Rubén Duré, explicó que quienes estén interesados en adquirir un terreno deben acercarse a consultar a la Municipalidad, llevando la ubicación exacta del inmueble para verificar si el mismo está en condiciones de ser vendido.

“La primera recomendación es siempre consultar antes de comprar. Lo primero y principal es que la ubicación tiene que estar parcelada, y, obviamente, que tiene que ser el dueño el que lo vende o de una persona que tenga un poder como para vender. Porque se suelen dar dos casos; Uno, de que haya una estafa por que una persona que no es propietaria empieza a vender un terreno ajeno. La gente compra porque generalmente son baratas y después cuando viene y quiere inscribir el terreno a su nombre, ahí recién se dan cuenta que ese terreno no era del propietario y se encuentran fueron estafados”.

“El segundo caso es que en realidad los propietarios están vendiendo, pero ¿qué pasa?, no está parcelado. ¿Qué significa esto? Que al no estar parcelado nunca va a poder tener un título, ¿Por qué? Porque es un terreno gigante y la porción que compró es inexistente según nuestro registro. Así que sí o sí lo tienen que parcelar previamente para poder vender”, explicó el funcionario.

Además, agregó: “Por eso nosotros le recomendamos a la gente que vaya, que se fije el lugar, que saque una ubicación del lugar, y una vez que tenga eso, que venga con la dirección exacta o con la ubicación y nosotros vamos a informar si esta persona que le está queriendo vender es el propietario para que compre con tranquilidad. O le vamos a decir que es el propietario, pero lo que pasa es que no tiene ningún proyecto de loteo presentado acá, y no sabemos si es que se va a aprobar. Así que usted compra bajo su responsabilidad”.

Desde Catastro también explicaron que, para aprobar un parcelamiento, el terreno debe cumplir ciertos requisitos básicos, como contar con servicios esenciales: agua potable, energía eléctrica, calles y cuneteo. Además, no debe registrar deudas pendientes.

“La idea es que el vecino compre con tranquilidad y con toda la información necesaria para evitar problemas futuros”, cerró Duré.



