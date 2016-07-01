Centros de salud y hospitales conmemoraron la Semana Mundial del Parto Respetado

Entre el 18 y el 24 de mayo, efectores sanitarios de toda la provincia llevaron adelante una serie de actividades que tuvieron por objetivo promover y difundir los derechos de las personas gestantes, los recién nacidos y sus familias, durante el embarazo, parto y puerperio.

Formosa se sumó a la Semana Mundial del Parto Respetado con actividades que abarcaron, desde charlas a las embarazadas, familiares y acompañantes; capacitaciones a los equipos de salud y jornadas abiertas a la comunidad; a fin de visibilizar los derechos establecidos en la Ley Nacional Nº 25.929 que garantiza una atención basada en el respeto.

En ese marco, el Hospital de la Madre y el Niño, con una amplia agenda a lo largo de la semana, llevó a cabo una charla central denominada “Rol del Equipo de Salud en el Parto Humanizado”, organizada por el servicio de psicología del nosocomio y dirigida al personal de salud.

Estuvieron presentes, médicos y enfermeros residentes, de los servicios de tocoginecología y perinatología, ginecólogos del servicio de guardia de tocoginecología, nutricionistas y obstetras de los servicios de lactancia materna y de alta conjunta, y profesionales integrantes del curso de Preparación Integral para la Maternidad (PIM) que brinda el hospital.

El tema principal fue “el papel del equipo de salud como garante del parto respetado y humanizado”, señaló quien estuvo a cargo de las exposiciones, la jefa del servicio de psicología, la licenciada Alejandra Carrizo.

Mencionó que el derecho de la persona gestante “es que sea protagonista de ese momento tan importante de su historia” e insistió en el derecho que tiene “a tomar decisiones acerca de cómo y dónde parir, a tener la información necesaria en cuanto a eso, a la confidencialidad y, sobre todo, el derecho absoluto a la intimidad”.

También se refirió, puntualmente, al derecho a un apego seguro que se da mediante el contacto piel a piel de la mamá con su bebé “que llamamos COPAP y es una de las prácticas más importantes que buscamos garantizar desde el equipo de salud”.

Al respecto, explicó que la charla fue desarrollada a modo de conversatorio y se hizo hincapié en los conceptos enmarcados en la Ley del Parto Respetado “que se da en un contexto del trato humanizo en salud en general y que nos atraviesa a todos, en nuestra condición de trabajadores de la salud”.

Para ello, desde el área de psicología se dieron una serie de recomendaciones en torno a seguir fortaleciendo la práctica de “humanizar el proceso de nacimiento”, subrayando la importancia de que los profesionales de salud y todo el equipo “actuemos, en ese momento tan valioso de la vida de la persona gestante y del recién nacido, con buena predisposición, con empatía”.

Más adelante, la licenciada remarcó que el Parto Respetado y Humanizado “se trata, justamente, de un acompañamiento real, en las mejores condiciones de ternura, de cobijo, de historias que luego, pasado el tiempo, van a ser narradas y que son fundamentes en la vida de cada persona”.

“El nacimiento, es ese primer momento que nos marca. Por lo tanto, requiere de formación, de esfuerzos genuinos, honestos y de estar convencidos de brindar un trato digno. Y, nosotros, el equipo de salud, tenemos un rol clave como garantes de ese momento”, aseguró Carrizo en el cierre.















