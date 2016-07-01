La Municipalidad invita al baile colectivo “Gato Patriótico” en el aniversario de la Revolución de Mayo

La Municipalidad de Formosa invita a vecinos y vecinas a participar del Baile Colectivo “Gato Patriótico”, una propuesta cultural y comunitaria que se realizará el próximo lunes 25 de mayo, desde las 16 horas, en el Playón Municipal del Paseo Ferroviario, en el marco de las celebraciones por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

La actividad contará con la participación de agrupaciones folclóricas y el acompañamiento de la Banda Municipal de la Ciudad de Formosa, en una jornada pensada para compartir en familia, fortalecer la identidad nacional y mantener viva la memoria de aquel primer grito de libertad que marcó el inicio del camino hacia la Patria.

Desde el Municipio destacaron que el “Gato Patriótico” propone recuperar una de las danzas tradicionales del folclore argentino, de raíz popular, alegre y profundamente vinculada a las celebraciones comunitarias. No se trata solamente de bailar, sino de reencontrarse con una expresión cultural que forma parte de la memoria colectiva del país y que sigue transmitiéndose de generación en generación.

En ese sentido, remarcaron que las fechas patrias no deben quedar reducidas a una evocación formal, sino que deben ser vividas como espacios de encuentro, reflexión y pertenencia. La Revolución de Mayo recuerda la decisión de hombres y mujeres que, en distintos momentos de nuestra historia, fueron forjando una nación con participación popular, coraje colectivo y sentido de comunidad.

La jornada del 25 de mayo buscará unir música, danza, tradición y participación popular en un mismo espacio, convocando a las familias formoseñas a celebrar desde la alegría y el compromiso con los valores que dieron origen a nuestra vida en común.

Desde la Municipalidad invitaron a toda la comunidad a acercarse al Playón Municipal del Paseo Ferroviario para disfrutar del Baile Colectivo “Gato Patriótico”, compartir una tarde de celebración y rendir homenaje, desde la cultura popular, a quienes encendieron la primera llama de libertad en nuestra historia.



