La Municipalidad ofrece una nueva formación en Instructorado de Yoga

La propuesta impulsada por la Secreataría de Acción Social comenzará en junio y ofrecerá formación práctica, teórica y vivencial para quienes deseen profundizar en esta disciplina y transformarla en una salida laboral y de desarrollo personal.

La Municipalidad de Formosa, a través del área de Acción Social, anunció la apertura de inscripciones para un nuevo Instructorado de Yoga, una propuesta de formación integral destinada a personas interesadas en profundizar sus conocimientos y convertir esta práctica en una herramienta de desarrollo personal y profesional.

La capacitación tendrá una duración de seis meses y comenzará en junio, con clases presenciales dos veces por semana y una carga horaria de dos horas por encuentro. La formación estará a cargo de la Licenciada Luz Gallaro, reconocida instructora vinculada al espacio “Yoga con Luz”.

“Es un nuevo instructorado que estamos proponiendo de Yoga Integral, apto para todo el público, así que primero vamos a comenzar con todo un proceso interno para ir adquiriendo nuevas herramientas para luego poder brindárselas al resto de la comunidad”, explicó Gallardo

“Hablando con la secretaria de Acción Social, Paula Cattáneo, después de haber tenido tanto éxito en los festivales de yoga, como por ejemplo en El Bosquecito y el Paseo del Río, es que comenzamos con esta nueva iniciativa y si, realmente cualquier persona que nunca haya hecho yoga puede capacitarse, inspirarse y crecer”, aclaró Gallaro”.

“El yoga es una filosofía de vida, no es importante solamente colocarse, como decimos, el pie en la cabeza o hacer las posturas invertidas, no. El yoga tiene mucho más que ver con la respiración, con el tiempo presente, con aprender a brindarnos bienestar y también justamente a expandirlo, porque hoy en día con todas las nuevas situaciones post pandemia que todavía seguimos sufriendo como sociedad, todo lo que está referido a la inteligencia emocional y al bienestar interior es importante para aplicarlo para justamente generar sociedades más sanas en muchos aspectos”, explicó.

Desde la organización destacaron que el instructorado combinará contenidos prácticos, teóricos y vivenciales, promoviendo además el acompañamiento grupal y la construcción de comunidad entre los participantes. Asimismo, el cursado incluirá material de estudio, prácticas guiadas, certificación y experiencias orientadas al crecimiento personal.

Como cierre de la propuesta, se realizará un retiro de fin de semana pensado para profundizar e integrar los aprendizajes adquiridos a lo largo del trayecto formativo.

Las inscripciones se llevarán a cabo el miércoles 27, de 8 a 12 horas, en el Centro de Capacitación Municipal, ubicado en la intersección de Berutti y Diagonal, en el barrio La Alborada.

Desde el municipio informaron que los cupos son limitados y que podrán inscribirse personas mayores de 18 años, presentando foto del DNI y constancia de secundario completo.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al teléfono (3704) 604988.



