El viernes se realizará el programa “Orientame” en el Lisbel Rivira

La Municipalidad de la Ciudad realizará este viernes 29 el programa “Orientame” en la cancha del barrio Lisbel Rivira, sobre la Av. Constancio Vigil, el que incluye la charla para la posterior obtención de la licencia de conducir, turnos para castración de mascotas y orientación jurídica y administrativa, entre otros beneficios.

El municipio sigue acercando estos beneficios con gran aceptación de vecinos y vecinas de la ciudad, con el dictado teórico práctico de la Dirección de Tránsito para la licencia de conducir, además de los turnos para la esterilización de animales de compañía, que incluye también su vacunación y desparasitación. A ello se suman orientaciones jurídicas y administrativas, como también en el campo de las habilitaciones comerciales, o bien la atención de reclamos con personal del Centro de Atención al Vecino.

A lo anterior, se agrega el servicio de peluquería, la venta de bolsones saludables, y la presencia del equipo interdisciplinario de la comuna, junto a personal del Banco de Tierras, Catastro, Bromatología y Juzgado de Faltas para cualquier tipo de consulta o inquietud. Acompañando el programa, también habrá actividades recreativas para los más pequeños.

Desde la comuna recordaron, por último, que el propósito de esta acción es acercar a los barrios los distintos servicios que brinda la Municipalidad, a través de la interacción entre funcionarios y vecinos que acercan sus inquietudes, lo que resulta beneficioso para vecinos y vecinas del lugar.



