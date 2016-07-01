Firman acuerdo para fortalecer la formación de futuros profesionales del turismo formoseño

Este viernes 22, el Ministerio de Turismo de la provincia de Formosa y la Dirección de Educación Superior, dependiente del Ministerio de Cultura y Educación de Formosa, firmaron el “Acta Complementaria” con el objetivo de fortalecer la formación de estudiantes que cursan el Trayecto Técnico Profesional de Asistente en Turismo, Recreación y Tiempo Libre en los Institutos Superiores de Formación Docente y Técnica de la provincia.

Desde la cartera de Turismo, puntualizaron que, “la iniciativa, enmarcada en las líneas estratégicas del Modelo Formoseño, busca consolidar a la educación técnica como una herramienta de desarrollo territorial, promoviendo oportunidades de formación vinculadas a las potencialidades locales y favoreciendo el arraigo de los jóvenes en sus comunidades”.

Asimismo, anticiparon que “las acciones previstas para el ciclo 2026 estarán orientadas al fortalecimiento de la identidad cultural, la valorización del patrimonio provincial y la promoción del turismo, articulando propuestas formativas situadas en distintas localidades de Formosa”.

Detallaron que el proyecto contempla capacitaciones, instancias de formación específica y viajes de reconocimiento técnico en territorio, integrando el aprendizaje con las características y el potencial turístico de Herradura, El Colorado, General Belgrano y Estanislao del Campo.

Al concluir, pusieron en valor que “a través de esta articulación interinstitucional, la provincia reafirma su compromiso con una educación pública contextualizada, inclusiva y pertinente, que reconoce el valor del territorio como espacio de aprendizaje y posiciona al turismo como una herramienta estratégica para el desarrollo social, cultural y económico de Formosa”.



