La Mesa para la Prevención del Suicidio de Clorinda mantuvo una nueva reunión

El encuentro permitió fortalecer el trabajo articulado entre organismos públicos, instituciones religiosas, organizaciones sociales y equipos de salud, con el objetivo de seguir consolidando estrategias de prevención, contención y acompañamiento comunitario ante situaciones de riesgo emocional.

Esta semana, en el Hospital Distrital “Cruz Felipe Arnedo” de la ciudad de Clorinda se llevó a cabo una nueva reunión intersectorial para el abordaje integral de la problemática del suicidio, que contó con la participación de referentes de distintas instituciones públicas y privadas de esa localidad.

El evento fue encabezado por la directora del nosocomio, la doctora Bernardita Obst, quien subrayó “el compromiso permanente y la intervención de distintas instituciones y organizaciones de nuestra comunidad”.

A la vez, marcó que eso “fortalece el trabajo coordinado y articulado tanto en la promoción, como en la prevención y el acompañamiento de las personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad emocional”.

Estuvieron presentes, los referentes de la ONG “Ñande roga guazú”, la parroquia San Juan Bautista (Cáritas), Iglesia “Más que Vencedores”, Sistema Integrado Provincial de Emergencias y Catástrofes SIPEC, Centro Integrador Comunitario (CIC), Delegación zonal Clorinda, Línea 911, personal del servicio de salud mental del hospital.

La médica hizo notar, que como viene sucediendo desde la conformación de la Mesa Intersectorial, esta nueva reunión fue un intercambio de experiencias, prácticas y vivencias sobre las distintas acciones que se llevan adelante en esa localidad orientadas a reforzar las redes de contención y de ayuda psicológica.

En ese sentido, expuso que tanto los responsables como el personal de cada sector de la comunidad está fuertemente comprometido con la tarea de promover la prevención del suicidio y de seguir optimizando la atención de las personas que se encuentran en situación de crisis.

Comentó que, en la jornada, se llevó a cabo un nuevo análisis del contexto actual local y, en base a eso, se planificó la continuidad de distintas actividades como, por ejemplo, capacitaciones y nuevos encuentros interinstitucionales e intersectoriales.

Para concluir, la funcionaria destacó que este accionar se llevó a cabo en el marco de las políticas, impulsadas por el Gobierno de la provincia de Formosa y, como parte de las mismas, también esta semana fueron incorporadas tres nuevas psicólogas al Hospital Distrital “Cruz Felipe Arnedo”, lo cual tiene como objetivo fortalecer las atenciones de salud mental y de prevención del suicidio.







