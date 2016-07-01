El PAIPPA celebró en sus ferias la Semana de la Miel

Se busca promover el consumo de este alimento natural y reconocer el gran trabajo que realizan las familias apicultoras, subrayaron desde el organismo.

Productores de distintas localidades de la provincia de Formosa estuvieron presentes en las ferias paipperas de la ciudad capital, la del Polideportivo del barrio La Paz y la del playón de Padre Grotti 1040, exponiendo miel 100% formoseña de excelente calidad.

En ese marco, desde el Instituto PAIPPA destacaron que “acompañamos y fortalecemos la producción local impulsando el desarrollo y la comercialización de la miel formoseña reconocida por su sabor y valor nutricional”.

Y resaltaron que “en esta semana especial se busca promover el consumo de este alimento natural y reconocer el gran trabajo que realizan las familias apicultoras”.

“En esta oportunidad contamos con un stand del Programa Apícola del Ministerio de la Producción y Ambiente”, subrayó a AGENFOR Pamela Moreira, responsable del Área de Comercialización del organismo.

Del mismo modo, estuvieron presentes productores apícolas de la localidad de Villa Dos Trece, “ofreciendo productos y contando en primera persona cómo vienen trabajando con la apicultura”.

Valor agregado

También participaron integrantes del Área de Valor Agregado del PAIPPA, quienes elaboraron pastelitos caseros con dulce de batata.

La responsable de este espacio, Lara Candia, comentó a esta Agencia que de cara a la conmemoración patria del 25 de mayo, “presentamos la cocina tradicional paippera”. En este caso, “se prepararon pastelitos utilizando la batata de las chacras de los pequeños productores, realizando la masa casera”, precisó.

“Se invitaron los pastelitos a las personas que acudieron a las ferias, ya que siempre hacemos degustaciones de comidas tradicionales y saludables elaboradas con la destacada producción local que tenemos”, remarcó.



